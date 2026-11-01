Một dữ liệu từ Vingroup, Petrolimex, Hoà Phát, Thế Giới Di Động...hé lộ động lực phía sau mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số

Tăng trưởng GDP ở mức hai con số giai đoạn 2026-2030 là mục tiêu thách thức mà Việt Nam đang quyết tâm thực hiện. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức tăng trưởng GDP cao nhất trong 40 năm, kể từ thời kỳ Đổi mới.

GDP 9 tháng đầu năm tăng trưởng 9,01% (cao nhất trong 15 năm) là một tín hiệu tích cực nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số vẫn cần rất nhiều việc phải làm. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, những cơn gió ngược từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu, chính sách tiền tệ của Fed,… vẫn mang đến ít nhiều thách thức tới mục tiêu trên.

Tuy nhiên, có một dữ liệu đang cũng cố thêm niềm tin vào khả năng tăng trưởng GDP ở mức 2 con số của Việt Nam trong năm nay. Đó là doanh thu của các doanh nghiệp đầu tàu nền kinh tế.

Theo thống kê, có 22 doanh nghiệp phi tài chính trên sàn chứng khoán ghi nhận doanh thu trên 1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm. Điều đặc biệt là hầu hết các doanh nghiệp này đều tăng trưởng hàng chục %, thậm chí gấp nhiều lần cùng kỳ năm ngoái.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở quy mô doanh thu, mà còn là câu chuyện phía sau những con số này. Mỗi doanh nghiệp đang đại diện cho một mắt xích quan trọng của nền kinh tế. Từ sản xuất công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, hàng không đến tiêu dùng – bán lẻ, công nghệ, bất động sản, gần như tất cả đều đang cải thiện mạnh mẽ sau một năm.

Một ví dụ điển hình là Vingroup, doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 đạt 372.499 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ cả hai trụ cột bất động sản (Vinhomes) và công nghiệp – công nghệ (VinFast). Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam với vốn hóa gần 1,9 triệu tỷ đồng.

Vingroup đang theo đuổi chiến lược đầu tư đa ngành, quy mô lớn vào sản xuất ô tô điện, công nghiệp, hạ tầng và các lĩnh vực có khả năng tạo ra chuỗi giá trị dài hơn. Nếu những khoản đầu tư này chuyển hóa thành năng lực sản xuất, sản lượng và thị trường tiêu thụ thực tế, tác động sẽ không chỉ nằm trong phạm vi một doanh nghiệp.

Ở một lĩnh vực trọng yếu khác, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 373.226 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 63,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mức tăng doanh thu không chỉ đến từ biến động giá xăng dầu. mà sản lượng bán ra của tập đoàn này cũng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là một dữ liệu có ý nghĩa khi nhìn từ góc độ tăng trưởng kinh tế. Bởi, xăng dầu là đầu vào thiết yếu của hoạt động sản xuất, vận tải, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng. Sản lượng tiêu thụ tăng phản ánh một phần nhu cầu vận động của nền kinh tế. Ngoài ra, mặt hàng này còn tác động trực tiếp và gián tiếp đến nhiều chỉ tiêu vĩ mô quan trọng khác.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đại diện nổi bật là Hòa Phát cũng đang ghi nhận một chu kỳ tăng trưởng đáng chú ý. 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn đạt doanh thu 171.539 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Tăng trưởng của Hòa Phát được đặt trong bối cảnh nhu cầu thép gắn liền với hoạt động xây dựng, đầu tư công, phát triển hạ tầng và bất động sản.

Hơn thế, việc gia tăng năng lực sản xuất thép trong nước còn có ý nghĩa đối với quá trình công nghiệp hóa, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu ở một số dòng sản phẩm và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng. Điều này đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư công và xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế.

Ở phía cầu tiêu dùng, Thế Giới Di Động, Masan, Vinamilk đều ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm tăng trưởng 2 con số cho thấy sức mua của nền kinh tế đang cải thiện rõ rệt. Sự mở rộng của các chuỗi bán lẻ hiện đại cũng kéo theo nhu cầu về kho vận, mặt bằng, nhân lực, công nghệ quản trị và mạng lưới cung ứng. Đây là những hoạt động có thể tạo thêm giá trị cho khu vực dịch vụ trong nền kinh tế.

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 vào đầu tháng 10, ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse cho rằng, khi đánh giá một chỉ số kinh tế cần bóc tách xem con số tăng trưởng đến từ đâu và tác động tới doanh nghiệp như thế nào. “Nhìn doanh số của Vinamilk, Thế Giới Di Động hay Masan, đấy là tăng trưởng thật không giấu được”, ông Phú nói. Rõ ràng, con số thực tế sau 9 tháng đầu năm đang cho thấy những tín hiệu lạc quan.

Điểm đáng chú ý là những doanh nghiệp kể trên không phải những trường hợp đơn lẻ. Nhiều tên tuổi thuộc các lĩnh vực năng lượng, hàng không, bán lẻ, công nghệ và vật liệu xây dựng… Điều này cho thấy quy mô hoạt động kinh tế đang được mở rộng trên nhiều mặt trận, thay vì chỉ tập trung vào một vài ngành nghề.

Bài toán biến doanh thu thành giá trị gia tăng

Cần phải nhấn mạnh rằng, doanh thu của các tập đoàn lớn là một thước đo sát thực đối với sức khoẻ của ngành nói riêng và nền kinh tế nói chung nhưng không đồng nghĩa với tăng trưởng GDP.

GDP đo lường giá trị gia tăng được tạo ra trong nền kinh tế, không phải tổng doanh thu bán hàng. Một lít xăng được bán ra, một tấn thép được tiêu thụ hay một chiếc ô tô được bàn giao đều có thể tạo ra doanh thu lớn, nhưng phần đóng góp vào GDP chỉ là giá trị gia tăng trong từng công đoạn sản xuất, phân phối và cung cấp dịch vụ.

Do đó, điều quan trọng hơn cả là những tập đoàn này có tiếp tục mở rộng sản lượng, tăng năng suất, đầu tư công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng nội địa và tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn hay không. Đây cũng là bài toán lớn nhất của mục tiêu tăng trưởng hai chữ số: không chỉ làm cho nền kinh tế lớn hơn về quy mô, mà phải nâng cao được năng lực sản xuất và chất lượng tăng trưởng.

Nhìn vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tàu, mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số đã có những động lực ban đầu từ khu vực doanh nghiệp. Nhưng để biến tham vọng thành hiện thực trong cả giai đoạn 2026–2030, điều cần thiết không chỉ là tăng trưởng đột biến, mà còn nằm ở khả năng duy trì tốc độ mở rộng sản xuất, đầu tư và tiêu dùng trong nhiều năm liên tiếp.