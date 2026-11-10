Những siêu dự án địa ốc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục nâng vốn đầu tư

Khu đô thị thể thao lớn nhất nước dự kiến tăng vốn lên 1,2 triệu tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, tên thương mại Vinhomes Global Sportia Hanoi, trước đây được biết đến với tên gọi Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 6/11, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án được nâng từ 925.651 tỷ đồng lên 1,225 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 47,7 tỷ USD. Như vậy, dự án tăng thêm 299.360 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 32,34%. Tổng vốn đầu tư thực tế sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Dù quy mô vốn dự kiến tăng hơn 32%, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án vẫn giữ nguyên. Trong đó, vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư chiếm tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư; Vinhomes góp 35% phần vốn chủ sở hữu của liên danh. Phần vốn huy động chiếm tối đa 85% tổng vốn đầu tư.

Đây là mức tăng vốn đáng chú ý đối với một dự án có quy mô gần 9.000ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đang xác lập quy mô vốn chưa từng có trong nhóm các đại dự án bất động sản được công bố tại Việt Nam.

Dự án ven vịnh Cam Ranh tăng vốn lên 194.000 tỷ đồng

Đầu tháng 10/2026, Vinhomes tiếp tục công bố thông tin điều chỉnh quy mô vốn của một dự án trọng điểm tại Khánh Hòa.

Cụ thể, HĐQT Vinhomes đã thông qua việc nâng tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh lên khoảng 194.000 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, mức tổng đầu tư mới đã bao gồm toàn bộ chi phí xây dựng sau thuế giá trị gia tăng cùng các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Việc điều chỉnh nhằm ghi nhận giá trị đầu tư phù hợp với diễn biến thị trường và thực tế triển khai công trình.

So với mức vốn ban đầu khoảng 85.300 tỷ đồng, dự án đã tăng thêm gần 108.700 tỷ đồng, tương đương hơn 2,27 lần.

Sau điều chỉnh, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh trở thành một trong những dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất của Vinhomes, chỉ đứng sau Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Hạ Long Xanh, Khu đô thị mới Cam Lâm (285.267 tỷ đồng) và Vinhomes Green Paradise (217.000 tỷ đồng) tại Cần Giờ.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2023, có quy mô hơn 1.250ha. Chủ đầu tư là liên danh gồm Vinhomes, Công ty Đầu tư Cam Ranh và Công ty Giải pháp năng lượng VinES.

Hạ Long Xanh tăng vốn gần gấp đôi lên 18 tỷ USD

Một dự án khác của Vingroup từng ghi nhận mức điều chỉnh vốn rất lớn là Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, nay mang tên thương mại Vinhomes Global Gate Hạ Long, tại Quảng Ninh.

Tháng 10/2025, HĐQT Tập đoàn Vingroup phê duyệt điều chỉnh thông tin dự án nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu triển khai.

Theo đó, tổng mức đầu tư được nâng lên 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với mức 232.369 tỷ đồng được công bố năm 2020.

Phối cảnh Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Sau điều chỉnh, dự án có tổng diện tích hơn 4.119ha, gồm khoảng 933ha tại phường Tuần Châu và 3.186ha tại phường Hà An, thuộc địa bàn TP Hạ Long và TP Quảng Yên trước đây.

Đến tháng 4/2026, Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long. Quy mô dự án khi đó được giới thiệu lên hơn 6.200ha, định hướng phát triển theo mô hình đô thị bền vững, tích hợp nhiều chức năng.

Hợp đồng tổng thầu siêu dự án Cần Giờ tăng lên hơn 12 tỷ USD

Không chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án, Vinhomes còn ghi nhận những thay đổi đáng kể về giá trị hợp đồng tổng thầu tại các đại đô thị.

Hồi giữa tháng 9/2026, HĐQT Vinhomes đã điều chỉnh chủ trương ký kết hợp đồng tổng thầu với CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ.

Theo phương án trước đó, tổng giá trị hợp đồng tạm tính là 178.600 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Sau điều chỉnh, giá trị hợp đồng tạm tính, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, được nâng lên 313.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 12 tỷ USD.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là công ty con của Vingroup, đồng thời là chủ đầu tư Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, dự án mang tên thương mại Vinhomes Green Paradise.

Vinhomes Green Paradise có quy mô 2.870ha, được quy hoạch với nhiều loại hình sản phẩm như nhà ở, khách sạn, khu văn phòng, sân golf, thể thao, vui chơi giải trí cùng hệ thống tiện ích cảnh quan và không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội. Tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu của dự án khoảng 217.000 tỷ đồng, tương đương 9 tỷ USD.