Hoa Sen Group dự chi gần 2.000 tỷ đồng mua cổ phần của Hoa Sen Home

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, mã: HSG, sàn HoSE) thông qua chủ trương thực hiện quyền mua cổ phần do Công ty Cổ phần Hoa Sen Home (Hoa Sen Home) phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Hoa Sen Home dự kiến chào bán thêm 200 triệu cổ phần, trong đó, HSG đăng ký mua 198 triệu cổ phần. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị số cổ phần dự kiến mua là 1.980 tỷ đồng.

Được biết, Hoa Sen Home mới được thành lập tháng 1/2026 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, HSG nắm 99%; ông Lê Phước Vũ nắm 0,99% và Nguyễn Ngọc Huy nắm 0,01%.

Nếu hoàn tất chào bán cổ phần, Hoa Sen Home sẽ tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng. Nếu thực hiện quyền mua như thông báo, HSG vẫn duy trì sở hữu 99% vốn Hoa Sen Home sau khi tăng vốn.

Ảnh: HSG

Mới đây, Hoa Sen Group thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên niên độ tài chính 2026-2027. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 16/3/2027, Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khời Nghĩa, Phường Bến Thành, TP.HCM. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 08/12/2026.

Đại hội dự kiến thông qua các nội dung: Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong niên độ tài chính (NĐTC) 2025 – 2026 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2026 – 2027; Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2025 – 2026 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2026 – 2027; Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất của Tập đoàn NĐTC 2025 – 2026 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2025 – 2026; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2026 – 2027; Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán...

Về hoạt động kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV (từ 1/7/2026 đến 30/9/2026) niên độ tài chính 2025 - 2026, HSG ghi nhận doanh thu thuần gần 10.384,4 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 1.250 tỷ đồng, tăng 22,4%.

Khấu trừ đi các khoản thuế phí, Hoa Sen Group báo lãi ròng quý IV niên độ tài chính 2025 - 2026 đạt hơn 55,6 tỷ đồng, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả niên độ tài chính 2025 - 2026, Hoa Sen Group mang về doanh thu thuần hơn 37.735,8 tỷ đồng, tăng 3,3% so với niên độ tài chính 2024 - 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 623,7 tỷ đồng, giảm 15,1%.

Niên độ tài chính 2025 - 2026, Hoa Sen Group xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hai kịch bản. Ở kịch bản cao nhất, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 37.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Kết thúc niên độ, Hoa Sen Group đã hoàn thành vượt mục tiêu này, với doanh thu thuần đạt 102% và lợi nhuận đạt 104% kế hoạch đề ra.