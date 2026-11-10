Sếp Dragon Capital: Đầu tư ở Việt Nam thực sự 'lên voi xuống chó', tiết lộ lý do gắn bó với Điện Máy Xanh

IPO mang về hơn 500 triệu USD giữa áp lực thị trường bán ròng 4 tỷ USD

Tại phiên thảo luận với cổ đông trong ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital, đã chia sẻ về hành trình 12 năm đồng hành cùng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, cũng như lý do khiến quỹ tiếp tục đặt niềm tin vào doanh nghiệp này.

Ông Tuấn cho biết khoảng 1,5 năm trước, ông từng có những cuộc trao đổi sâu với ông Đoàn Văn Hiểu Em và ban lãnh đạo về lợi ích, rủi ro khi đưa Điện Máy Xanh lên sàn chứng khoán.

Kết quả IPO sau đó khiến ông không khỏi bất ngờ. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán ròng khoảng 4 tỷ USD, Điện Máy Xanh vẫn huy động được khoảng 520 triệu USD. Theo ông, đây là một trong những thương vụ IPO có quy mô lớn nhất thị trường trong 5 năm qua.

Một trong những điểm khiến Dragon Capital đánh giá cao thương vụ IPO là cách doanh nghiệp đối xử với các cổ đông.

Theo ông Tuấn, trong nhiều thương vụ IPO, chủ doanh nghiệp hoặc cổ đông lớn thường bán kèm một phần cổ phần, hoặc có những chính sách nhất định nhằm mang lại lợi ích cho mình. Tuy nhiên, tại Điện Máy Xanh, câu chuyện lại khác.

Ông Nguyễn Đức Tài và các lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua thêm cổ phiếu, trong khi không nhận được mức giá ưu đãi so với các cổ đông khác. Dragon Capital cũng mua gần 60 triệu cổ phiếu nhưng không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào về giá.

Ông Tuấn cho rằng việc các lãnh đạo cùng mua cổ phiếu theo điều kiện như những cổ đông khác thể hiện sự công bằng và trách nhiệm đối với nhà đầu tư.

Lý do tiếp theo khiến Dragon Capital đặt niềm tin vào Điện Máy Xanh nằm ở chất lượng hoạt động kinh doanh và khả năng tăng trưởng dài hạn.

Dẫn lại triết lý đầu tư nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett, ông Tuấn nói: "Thời gian là kẻ thù của công ty tầm thường, nhưng là bạn đồng hành của công ty tốt".

Sau hơn 26 năm theo dõi thị trường chứng khoán Việt Nam và 12 năm đồng hành cùng Thế Giới Di Động, ông cho biết bản thân ngày càng thấm thía nhận định này.

"Thời gian là kẻ thù của công ty tầm thường, nhưng là bạn đồng hành của công ty tốt".



CEO Dragon Capital dẫn triết lý đầu tư nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett

Ông lấy dẫn chứng từ hoạt động của Điện Máy Xanh trong 9 tháng gần đây. Theo đó, số lượng cửa hàng của doanh nghiệp có sự điều chỉnh giảm, trong khi doanh thu và lợi nhuận vẫn tăng trưởng.

Với ông Tuấn, việc một doanh nghiệp không cần liên tục mở rộng số lượng cửa hàng nhưng vẫn tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận là dấu hiệu cho thấy chất lượng hoạt động đang được cải thiện. Thay vì chạy theo quy mô bằng mọi giá, doanh nghiệp tập trung tối ưu hiệu quả trên từng cửa hàng và nâng cao chất lượng kinh doanh.

Ông tin rằng nếu tiếp tục duy trì được hướng đi này, thời gian sẽ là người bạn đồng hành của Điện Máy Xanh, chứ không phải kẻ thù.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh.

Đầu tư ở Việt Nam "lên voi xuống chó", Dragon Capital học được gì từ ông Nguyễn Đức Tài?

Một nội dung khác được ông Lê Anh Tuấn đặc biệt quan tâm là chính sách ESOP (chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động) tại Điện Máy Xanh.

Theo vị lãnh đạo Dragon Capital, nếu doanh nghiệp muốn được thị trường định giá ở mức P/E 10-20 lần, cần chứng minh khả năng tạo ra giá trị thực và có cơ chế phân chia thành quả hợp lý.

Ông cho rằng việc phát hành ESOP ở mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu đã trở nên quen thuộc tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhưng cách làm này cần được nhìn nhận lại để bảo đảm lợi ích của cổ đông hiện hữu.

Dragon Capital ủng hộ định hướng của Điện Máy Xanh khi giá cổ phiếu phát hành cho người lao động gắn với giá trị thị trường, qua đó hài hòa lợi ích giữa cổ đông và đội ngũ nhân sự.

Theo ông Tuấn, khi cổ đông có lợi nhuận, ban lãnh đạo và người lao động cũng có thêm động lực để phát triển doanh nghiệp. Đây là cách chia sẻ thành quả mà ông kỳ vọng nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể áp dụng.

Lý do cuối cùng được ông Tuấn nhắc đến là năng lực điều hành và khả năng tái cơ cấu doanh nghiệp của ban lãnh đạo Thế Giới Di Động.

Vị lãnh đạo Dragon Capital thẳng thắn nhìn nhận hành trình đầu tư tại Việt Nam có không ít thăng trầm, thậm chí "lên voi xuống chó". Trong môi trường nhiều biến động như vậy, việc lựa chọn được những doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo tốt, khả năng tạo lợi nhuận và tầm nhìn dài hạn là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Ông cho biết Dragon Capital từng nắm giữ lượng cổ phiếu lớn của Thế Giới Di Động trong năm 2023. Tuy nhiên, điều khiến ông thực sự ấn tượng là quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn.

Ông gọi những thay đổi mà Thế Giới Di Động thực hiện là một "kỳ quan", đặc biệt là cách chuyển đổi chi phí cố định thành chi phí biến đổi. "Đây là bài học mà tôi đã học được từ ông Nguyễn Đức Tài và áp dụng vào hoạt động của Dragon Capital", ông Tuấn nói.

Theo vị này, trong đầu tư, dòng tiền cần hướng đến những doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo tốt, hoạt động kinh doanh hiệu quả và khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững. Giá cổ phiếu có thể biến động trong ngắn hạn, thậm chí có những giai đoạn đi xuống, nhưng chất lượng doanh nghiệp mới là yếu tố quyết định giá trị trong dài hạn.