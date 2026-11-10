Chính thức: Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu liên danh làm siêu tổ hợp cảng gần 8 tỷ USD của VN

Dự án này là khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ.

Mới đây, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, Trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Tổng vốn đầu tư của dự án được phê duyệt hơn 204.658 tỷ đồng, tương đương với khoảng 7,9 tỷ USD, thời hạn hoạt động 70 năm.

Theo phương án tài chính, tổng vốn đầu tư dự án là hơn 204.658 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của liên danh chiếm 15%, tương đương với 30.698 tỷ đồng; 85% còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo quyết định của UBND TP HCM, liên danh tham gia dự án này bao gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên của Vingroup), Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Đất Lành, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Bình Minh Mới và CTCP Hương Hải - Quảng Ngãi. Trong số đó, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là đại diện liên danh.

Ngoài dự án trên, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ, công ty con trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện cũng là chủ đầu tư khu đô thị lấn biển Cần Giờ Vinhomes Green Paradise, với quy mô khoảng 2.870 ha.

Dự án siêu cảng có tổng diện tích khoảng 2.537 ha, chia thành 3 phân khu

Vị trí xây dựng Cảng Cái Mép Hạ. Ảnh: VTC News

Quyết định nêu rõ, dự án khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ được triển khai tại phường Tân Phước và Tân Hải, với tổng diện tích khoảng 2.537 ha. Đây cũng là một trong những hợp phần quy mô lớn của khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ, có tổng diện tích khoảng 4.174 ha.

Tổ hợp rộng khoảng 2.537 ha được chia thành 3 phân khu chức năng thuộc khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ. Trong đó, khu bến cảng container Cái Mép Hạ (phân khu số 3) hạ lưu rộng hơn 780 ha, vốn đầu tư khoảng 153.546 tỷ đồng. Cụ thể, phân khu này dự kiến xây dựng 33 bến cảng với tổng chiều dài cầu bến khoảng 12 km, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT và công suất thiết kế khoảng 23 triệu TEU mỗi năm.

Trong khi đó, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ (phân khu số 7) rộng 906 ha, vốn đầu tư hơn 28.601 tỷ đồng, được quy hoạch hệ thống kho bãi, bãi container và hạ tầng giao thông chuyên dụng.

Ngoài ra, phân khu còn lại (phân khu số 8) là khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ rộng hơn 850 ha, vốn đầu tư trên 22.509 tỷ đồng, bao gồm khu công nghiệp công nghệ cao, khu đô thị, thương mại, dịch vụ và không gian cây xanh.

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Theo quyết định của UBND TP HCM, dự kiến năm 2027, dự án hoàn tất các thủ tục giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng và bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo đó, nhà đầu tư phải thực hiện giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong 10 năm đầu kể từ khi được bàn giao đất, mặt nước trên thực địa. Cùng với đó, toàn bộ công trình phải hoàn thành trong thời hạn tối đa 20 năm kể từ thời điểm này.

Theo kế hoạch phân kỳ đề ra, khu cảng container sẽ ưu tiên đầu tư 3 bến đầu tiên, sau đó triển khai 30 bến còn lại trong giai đoạn 2030 - 2035. Trong khi đó, trung tâm logistics và khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ dự kiến hoàn thành hạ tầng cơ bản vào năm 2030, tiến tới hoàn thiện toàn bộ công trình và đưa vào hoạt động năm 2035.

Theo quyết định, liên danh nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm kể từ ngày được bàn giao đất, mặt nước trên thực địa. Đáng chú ý, trong trường hợp không đáp ứng các cam kết về tiến độ và giải ngân, dự án có thể bị thu hồi các ưu đãi đặc thù về thuế, tiền thuê đất và khấu hao theo quy định.

Một góc của phân khu số 1 trong quy hoạch Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Ảnh: TTXVN

Trên thực tế, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ được định hướng phát triển dựa trên lợi thế kết nối cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và sân bay Long Thành.

Theo đó, thông qua hệ thống cảng, kho vận và các khu chức năng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, TP HCM hướng tới hình thành một đầu mối giao thương quốc tế, thu hút doanh nghiệp logistics, hàng hải và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.