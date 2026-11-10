Phát hiện một cổ phiếu đang tăng nóng gần 75% từ đáy bất ngờ "quay xe" giảm sàn

Trong phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn bất ngờ đảo chiều sau chuỗi tăng giá mạnh. Thị giá SMA giảm hết biên độ 6,94%, xuống còn 9.120 đồng/cp. Thanh khoản đặc biệt thấp khi mới có 1.100 cổ phiếu được sang tay.

Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với 5 phiên giao dịch trước đó, khi SMA liên tục tăng trần từ ngày 3/11 đến 9/11, đưa thị giá từ 7.000 đồng lên 9.800 đồng/cp. Đáng chú ý, nếu tính từ vùng đáy 5.610 đồng/cp thiết lập vào giữa tháng 10, cổ phiếu này đã tăng gần 75% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Trước khi xuất hiện nhịp hồi phục, SMA từng trải qua giai đoạn giảm giá kéo dài từ đầu năm 2025. Từ vùng 14.000 đồng/cp, thị giá lao dốc về 5.610 đồng/cp, tương đương mức giảm gần 60% và là vùng giá thấp nhất kể từ tháng 11/2017.

Một điểm đáng chú ý trong nhịp tăng của SMA là diễn biến thanh khoản. Trước đây, SMA vốn thuộc nhóm cổ phiếu có thanh khoản thấp trên HoSE, với nhiều phiên gần như không phát sinh giao dịch. Tới phiên tăng trần đầu tiên 3/11, hơn 866.000 cổ phiếu được khớp lệnh, tiếp đó là 361.600 đơn vị trong phiên 4/11 - đột biến so với trạng thái giao dịch thông thường của mã này. Tuy nhiên, thanh khoản nhanh chóng thu hẹp trong những phiên tiếp theo. Dù cổ phiếu liên tục tăng trần.

Một thông tin đáng chú ý xuất hiện trước chuỗi tăng trần là việc ông Trần Đức Phú, Thành viên HĐQT SMA, đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu SMA nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 2/11 đến 30/11/2026. Khối lượng đăng ký tương đương 7,35% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trước giao dịch, ông Phú đang nắm giữ 906.159 cổ phiếu SMA, tương ứng 4,45% vốn. Nếu hoàn tất toàn bộ lượng mua đăng ký, vị lãnh đạo này sẽ nâng sở hữu lên hơn 2,4 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 11,8% vốn điều lệ.

SMA là doanh nghiệp có lịch sử hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị và phụ tùng. Bên cạnh hoạt động truyền thống, công ty sở hữu Nhà máy Thủy điện Đak Glun công suất 18 MW, đi vào vận hành thương mại từ năm 2011.

Từ năm 2021, SMA trở thành thành viên trong hệ sinh thái VCP Holdings. Thông qua CTCP Thủy điện Nậm La, VCP nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp với tỷ lệ quyền biểu quyết 52,06%. Dù vậy, hoạt động kinh doanh của SMA những năm gần đây vẫn chủ yếu phụ thuộc vào Nhà máy Thủy điện Đak Glun.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, SMA ghi nhận doanh thu thuần hơn 24 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng 8% khiến lợi nhuận gộp giảm 25%, còn hơn 16 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 74% xuống 66%.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt gần 12,5 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính giảm mạnh 81%, xuống còn hơn 1,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Nhờ khoản lãi đột biến quý 3, lợi nhuận sau thuế 9 tháng ssạt khoảng 6,1 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ.

Năm 2026, SMA đặt mục tiêu doanh thu gần 77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 52% kế hoạch doanh thu và hơn 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của SMA đạt hơn 393 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức hơn 146 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn còn khoảng 116 tỷ đồng.