Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HoSE ngắt kết nối giao dịch với Chứng khoán Hòa Bình

| | Thị trường chứng khoán

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tạm ngừng kết nối giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Chứng khoán Hòa Bình - mã HBS) từ ngày 9/11. Trước đó, doanh nghiệp này đã nhiều lần bị áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động.

Theo HoSE, quyết định được đưa ra thông qua công tác giám sát nhằm bảo đảm an toàn thông tin hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam, căn cứ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch.

Việc ngắt kết nối sẽ kéo dài cho đến khi Chứng khoán Hòa Bình khắc phục hoàn toàn sự cố. Hiện HoSE chưa công bố chi tiết nguyên nhân cũng như thời điểm dự kiến khôi phục kết nối.

Trước đó, Chứng khoán Hòa Bình đã liên tiếp gặp vấn đề liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và nghĩa vụ công bố thông tin.

Việc ngắt kết nối sẽ kéo dài cho đến khi Chứng khoán Hòa Bình khắc phục hoàn toàn sự cố. Ảnh minh họa.

Tháng 10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa doanh nghiệp vào diện kiểm soát đặc biệt. Đến cuối tháng 11 cùng năm, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động mua chứng khoán của công ty trên thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tại cả HoSE và HNX.

Cổ phiếu HBS cũng bị HNX đình chỉ giao dịch từ ngày 3/9/2026 do doanh nghiệp tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin sau khi đã bị hạn chế giao dịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Chứng khoán Hòa Bình từng gây chú ý với phương án bán thanh lý hơn 10,22 triệu cổ phiếu thuộc 501 mã chứng khoán trên 481 tài khoản khách hàng, tổng giá trị khoảng 91,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đó yêu cầu công ty không được tự ý thực hiện việc bán thanh lý, đồng thời phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, quý III vừa qua công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 2,57 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn thu từ tiền gửi, hoạt động cho thuê và phân chia doanh thu bất động sản. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt gần 9,94 tỷ đồng. Chứng khoán Hòa Bình có vốn điều lệ gần 330 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HBS có giá tham chiếu 3.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 122 tỷ đồng. Mã này không phát sinh giao dịch do vẫn thuộc diện đình chỉ giao dịch trên HNX.

Theo Việt Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt thương hiệu Việt về tay nước ngoài: Cuộc đi săn ngầm giữa cơn bão bán ròng hàng trăm nghìn tỷ trên sàn chứng khoán

Loạt thương hiệu Việt về tay nước ngoài: Cuộc đi săn ngầm giữa cơn bão bán ròng hàng trăm nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Nổi bật

Gần 90 CTCK nhưng “miếng bánh” thuộc về số ít: Thị trường đang có quá nhiều “zombie”?

Gần 90 CTCK nhưng “miếng bánh” thuộc về số ít: Thị trường đang có quá nhiều “zombie”? Nổi bật

Hãng xe điện do ông Phạm Nhật Minh Hoàng điều hành có động thái mới tại Lào

Hãng xe điện do ông Phạm Nhật Minh Hoàng điều hành có động thái mới tại Lào

13:34 , 10/11/2026
Đón tin vui, Vietnam Airlines bất ngờ "có thêm" hơn 4.500 tỷ đồng chỉ sau vài giờ

Đón tin vui, Vietnam Airlines bất ngờ "có thêm" hơn 4.500 tỷ đồng chỉ sau vài giờ

11:20 , 10/11/2026
CEO Mirae Asset chỉ ra sai lầm đa số nhà đầu tư cá nhân vẫn mắc phải

CEO Mirae Asset chỉ ra sai lầm đa số nhà đầu tư cá nhân vẫn mắc phải

11:16 , 10/11/2026
Kokuyo thâu tóm Thiên Long: Bước ngoặt sau 45 năm của thương hiệu văn phòng phẩm Việt

Kokuyo thâu tóm Thiên Long: Bước ngoặt sau 45 năm của thương hiệu văn phòng phẩm Việt

11:15 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên