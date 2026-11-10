Hãng xe điện do ông Phạm Nhật Minh Hoàng điều hành có động thái mới tại Lào

Ngày 10/11, Green SM công bố ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 10 đối tác tại Lào trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, viễn thông, thanh toán, vận tải, du lịch và lưu trú, nhằm kết nối nền tảng, tích hợp dịch vụ và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Trong số 10 đối tác, lĩnh vực tài chính – ngân hàng có VietinBank Lào, Joint Development Bank Public, MB Bank Lào và Sacombank Lào. Ba đối tác trong lĩnh vực viễn thông và thanh toán gồm Unitel, ETL và Lao Telecoms (M-Money). Lĩnh vực vận tải, du lịch có Good Media (Bawanli), trong khi hai đối tác lưu trú là Mường Thanh Luxury Vientiane Hotel và Latsavong Wanda Vista Hotel.

Theo nội dung thỏa thuận, Green SM và các đối tác sẽ nghiên cứu tích hợp dịch vụ di chuyển bằng xe điện vào hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện có; đồng thời phát triển các chương trình ưu đãi và chăm sóc khách hàng. Việc kết nối nền tảng được kỳ vọng giúp người dùng tiếp cận, thanh toán và sử dụng dịch vụ Green SM thông qua các kênh quen thuộc.

Trong lĩnh vực du lịch và lưu trú, các bên dự kiến kết nối dịch vụ di chuyển của Green SM với hệ thống khách sạn và các điểm cung cấp dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại của khách lưu trú, du khách và khách hàng doanh nghiệp. Với các đối tác truyền thông, hai bên sẽ nghiên cứu triển khai hoạt động đồng thương hiệu và giới thiệu dịch vụ.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Tổng Giám đốc Vận hành Green SM, cho biết việc chuyển đổi xanh cần sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau. Thông qua hợp tác, doanh nghiệp kỳ vọng kết nối các nền tảng, dịch vụ và mạng lưới khách hàng để mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp di chuyển xanh tại Lào.

Tính đến tháng 11/2026, Green SM Lào đã đưa vào khai thác hơn 1.000 taxi điện, đồng thời phân phối hơn 300 phương tiện điện cho người tiêu dùng tại nước này. Doanh nghiệp cũng phát triển 32 trạm sạc tại thủ đô Viêng Chăn và hai tỉnh Savannakhet, Champasak. Sau thời gian hoạt động, dịch vụ đã ghi nhận gần 4,6 triệu chuyến xe, phục vụ hàng triệu lượt khách du lịch và người dân địa phương.