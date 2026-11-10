Một nhà thầu lớn sẽ thi công loạt hạng mục quan trọng tại tuyến metro gần 4 tỷ USD, dài 54km nối Bến Thành - Cần Giờ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký tại số 4 đường Bắc Phong Oa, quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo giấy phép, nhà thầu Trung Quốc được phép đảm nhận thi công các hạng mục cầu cạn điển hình, cầu đặc biệt và những công việc liên quan đến bãi đúc dầm của dự án.

Cụ thể, phạm vi công việc bao gồm xây dựng, quản lý và vận hành bãi đúc dầm số 2; thi công các đoạn cầu cạn và cầu đặc biệt tương ứng; sản xuất, vận chuyển, lao lắp dầm giản đơn; thi công dầm liên tục và hệ mặt cầu.

Bên cạnh đó, nhà thầu có trách nhiệm phối hợp hoàn thành việc sản xuất, vận chuyển và lao lắp 50 phiến dầm đầu tiên tại bãi đúc dầm số 3, cùng các công tác vận hành liên quan trong giai đoạn này.

Theo quy định tại giấy phép, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Điều 48 Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Nhà thầu đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ và thực hiện chế độ thông báo với Sở Xây dựng theo quy định. Giấy phép cũng là cơ sở để doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam nhằm triển khai những nội dung được cấp phép.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý giấy phép chỉ có giá trị đối với phạm vi công việc nêu trên, không đồng nghĩa với việc nhà thầu được cấp phép thực hiện toàn bộ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Đáng chú ý, Công ty HH Tập đoàn Công trình Xây dựng Trung Quốc tham gia dự án với tư cách nhà thầu phụ của Công ty cổ phần Xây dựng Central. Doanh nghiệp này là thành viên trong liên danh SGC - CENTRAL - 620IDIC, đơn vị được xác định là nhà thầu chính thực hiện các công việc liên quan. Việc lựa chọn nhà thầu Trung Quốc đã được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed chấp thuận.

Trước đó, ngày 30/10/2026, VinSpeed cùng liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC đã tổ chức triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm trên tuyến.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các công việc đang được triển khai gồm khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng đường công vụ và thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, depot Cần Giờ cùng một số cầu đặc biệt.

Ba bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn cũng đã được triển khai. Trong đó, bãi đúc dầm số 1 đã hoàn thành việc đúc thử phiến dầm đầu tiên.

Ở giai đoạn tiếp theo, các nhà thầu dự kiến mở thêm các mũi thi công tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn để phục vụ thi công hầm bằng máy đào TBM, cũng như tại các cầu Rạch Đĩa, Ông Đội và cầu dẫn cầu Cần Giờ.

Chủ đầu tư cho biết, trong những giai đoạn cao điểm, dự án dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và nhân sự kỹ thuật làm việc đồng thời tại công trường.

Được biết, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng chiều dài 54km, trong đó đoạn đi ngầm dài 3,3km, từ ga Bến Thành tại Km0+000 đến Km3+173. Phần còn lại được thiết kế đi trên cao bằng cầu cạn.

Các ga Cần Giờ, depot và Trung tâm điều hành vận tải được bố trí tại xã Cần Giờ. Tuyến đi qua các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ.

Điểm đầu tuyến đặt tại khu vực chợ Bến Thành, điểm cuối nằm trên khu đất rộng 39ha, tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ.

Khi đưa vào khai thác, tuyến dự kiến sử dụng 6 đoàn tàu, vận hành từ 6h đến 23h hằng ngày, tương đương 17 giờ. Thời gian di chuyển từ Bến Thành đến Cần Giờ dự kiến khoảng 13 phút, với tần suất 5 phút/chuyến.