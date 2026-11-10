Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND: Nội hàm lớn nhất là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

Phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) đã có cuộc trao đổi với Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng về nội dung này.

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng. Ảnh: Văn Tuyến

- HĐND thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ bảy đã thông qua Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 28-10-2026 quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2 Điều 8 và khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16). Xin ông cho biết việc ban hành Nghị quyết này có ý nghĩa như thế nào?

Có thể nói, Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ra đời là một trong những nội dung đặc thù của đặc thù. Nội dung này hiện thực hóa các quy định hiện hành của Trung ương, đặc biệt là liên quan đến Luật Thủ đô, tạo điều kiện hành lang pháp lý cho thành phố giải quyết những vấn đề tồn đọng, cũng như giải quyết những bức xúc của người dân trong thời gian kéo dài. Về giải quyết vướng mắc trong xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai và nhiều vi phạm khác, đây là một trong những nội dung liên quan đến số lượng rất lớn người dân.

Nghị quyết này đi vào cuộc sống cũng hiện thực hóa chỉ đạo của Trung ương trong giải quyết, xử lý những “điểm nghẽn”, vướng mắc và gắn liền với cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm hiện thực hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là các công cụ, giải pháp không chỉ bằng quy định pháp luật và bằng những phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện để có thể giải quyết sớm nhất những điều kiện cũng như quyền lợi cho người dân trong giai đoạn tiếp theo.

- Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND mang nội hàm lớn nhất đó là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Ông có thể phân tích cụ thể hơn về ý nghĩa này?

Khi các cơ quan soạn thảo xây dựng nghị quyết này, các ban của HĐND cũng như Thường trực HĐND, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã có rất nhiều chỉ đạo về vấn đề này. Nội hàm của việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân nằm ở rất nhiều khía cạnh.

Thứ nhất, chúng ta phải nhìn nhận rằng, những người dân đã được cấp sổ, đã mua nhà đủ điều kiện pháp lý, thành phố cũng tạo điều kiện đối với người dân nhưng vẫn đảm bảo những quy định về phòng cháy, đảm bảo quy định về hạ tầng xã hội. Tại rất nhiều khu đô thị trên thành phố Hà Nội, các cháu vẫn phải đi học ở các địa bàn khác, bốc thăm để được đi học trường công, hạ tầng kỹ thuật cũng rất thiếu. Đây là bài toán giải quyết tổng thể các vấn đề vướng mắc, đầu tiên là về pháp lý.

Thứ hai, về an toàn tính mạng của người dân, đặc biệt liên quan đến phòng cháy. Thứ ba là các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Chính vì những điều kiện căn bản như vậy, Nghị quyết đã phân định ra từng nhóm vấn đề, nhưng trên hết quyền lợi của người dân phải được đảm bảo.

Trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của các cơ quan liên quan phải tiếp tục được làm rõ để quyền lợi người dân được đảm bảo về mặt pháp lý với các điều kiện như tạm cư, tái định cư, điều kiện về nơi ăn ở, học hành của các con. Đó là những nội dung mà tất cả các đại biểu HĐND thành phố cũng bàn luận rất sôi nổi. Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố cũng rất nhiều lần chỉ đạo phải luôn luôn bảo vệ quyền lợi của người dân và đó là nội hàm mà tôi cho rằng là đặc biệt quan trọng của nghị quyết này.

- Thưa ông, để Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND sớm đi vào cuộc sống, các cơ quan chức năng của thành phố cũng như Ban Đô thị HĐND thành phố sẽ sớm có những giải pháp cụ thể như thế nào?

Đây có thể nói là một trong những Nghị quyết mà được Thành ủy, HĐND, UBND ưu tiên hàng đầu để sớm triển khai các bước tiếp theo. Chắc chắn phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt là chuyên môn của các sở liên quan cũng như của chính quyền địa phương. Chúng ta phải thấy rằng, muốn thành công thì phải nắm được tâm tư, nguyện vọng người dân; phải bố trí tạm cư, tái định cư, đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân cũng như cơ chế đền bù, hỗ trợ thỏa đáng.

Chính vì thế, tất cả các cơ quan có chức năng đều phải vào cuộc để đánh giá, xem xét những gì mà hợp lý có thể chấp nhận được, có thể điều chỉnh được. Ví dụ những liên quan đến bổ cập về hạ tầng kỹ thuật, bổ cập về hạ tầng xã hội, tạo điều kiện bổ sung nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, trường trung học, tiểu học để đáp ứng được yêu cầu của người dân

Đối với những nội dung liên quan đến an ninh, tính mạng của người dân, kiên quyết phải vào cuộc để chấm dứt; những nội dung liên quan đến việc cấp sổ cho người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng người dân thì phải có những biện pháp rất cụ thể theo từng trường hợp. Ban Đô thị HĐND thành phố cũng sẽ triển khai việc trực tiếp đi khảo sát từng dự án mà nghị quyết có điều chỉnh, để sớm đưa nghị quyết thực sự vào cuộc sống, thực sự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

- Trân trọng cảm ơn ông!