2 phường đầu tiên dự kiến di dời 382 căn hộ của Mường Thanh, 10 dự án khác chuẩn bị lấy ý kiến cư dân

Việc rà soát, xử lý vi phạm tại các dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn Hà Nội đang được các địa phương triển khai. Trong đó, phường Kiến Hưng và phường Định Công đã xác định sơ bộ 382 căn hộ, căn nhà thuộc diện phải di dời tại hai dự án CT6-Bemes và Kim Văn - Kim Lũ.

Tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, kết quả kiểm tra ban đầu xác định 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc diện phải di dời.

Chính quyền phường Định Công dự kiến triển khai di dời các hộ dân, phá dỡ và xử lý những hạng mục vi phạm tại 246 căn hộ trong giai đoạn 2027-2028.

Trong khi đó, tại dự án chung cư CT6-Bemes, phường Kiến Hưng, số căn hộ, căn nhà dự kiến phải di dời là 136, gồm 126 căn hộ tại các khối chung cư cao tầng và 10 căn nhà thấp tầng.

Dự án CT6-Bemes gồm 3 tòa chung cư CT6A, CT6B và CT6C, được xây dựng với quy mô 1 tầng hầm liên thông, 32 tầng nổi và tum thang, sử dụng chung khối đế 3 tầng. Tầng 1 bố trí sảnh, hành lang và khu kinh doanh dịch vụ, gồm 1 siêu thị và 56 ki-ốt. Từ tầng 2 đến tầng 32 có tổng cộng 1.584 căn hộ.

Qua kiểm tra, chính quyền phường Kiến Hưng xác định 126 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 của cả 3 tòa nhà thuộc diện phải di dời để tháo dỡ, hoàn trả công năng theo quy hoạch.

Cụ thể, tòa CT6A có 60 căn hộ phải di dời, gồm 42 căn ở tầng 2 và 18 căn ở tầng 3. Tòa CT6B có 37 căn, trong đó 27 căn ở tầng 2 và 10 căn ở tầng 3. Tòa CT6C có 29 căn, gồm 18 căn ở tầng 2 và 11 căn ở tầng 3.

Đối với khu nhà thấp tầng, dự án đã xây dựng 38 căn, quy mô 5 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 2.473m². Trong số này, 10 căn dự kiến phải di dời, phá dỡ để hoàn trả mặt bằng theo quy hoạch.

Đáng chú ý, 6 trong số 10 căn nhà nói trên có phần lớn diện tích xây dựng nằm trên khu đất quy hoạch trường mầm non. 4 căn còn lại có phần lớn diện tích nằm trong phạm vi đất quy hoạch đường giao thông nội bộ.

Hơn 3.900 căn hộ tại 12 dự án Mường Thanh dự kiến phải phá dỡ.

Theo lãnh đạo phường Kiến Hưng, việc xử lý những tồn tại tại CT6-Bemes là nhiệm vụ phức tạp do tác động trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân. Quá trình thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở, các sở, ngành thành phố và chủ đầu tư.

Việc khắc phục vi phạm phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, khả năng chịu tải của hạ tầng, an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy và ổn định đời sống người dân.

Đối với 10 dự án còn lại thuộc hệ sinh thái Mường Thanh trên địa bàn Hà Nội, các địa phương dự kiến tổ chức lấy ý kiến cư dân về phương án xử lý vi phạm trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Danh sách này gồm dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tại xã Đại Thanh; dự án CT5 Tân Triều và khu nhà ở Xa La tại phường Hà Đông; cùng 7 công trình tại khu vực hồ Linh Đàm, gồm các tòa nhà VP3, VP5, VP6 và 4 tổ hợp chung cư, dịch vụ thương mại HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6.

Như vậy, ngoài 2 dự án CT6-Bemes và Kim Văn - Kim Lũ với 382 căn hộ, căn nhà sơ bộ thuộc diện di dời, 10 dự án khác của Mường Thanh tại Hà Nội cũng đang chuẩn bị bước vào quá trình lấy ý kiến cư dân để phục vụ công tác xử lý các vi phạm.