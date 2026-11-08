Hà Nội: Hơn 130 căn hộ, nhà thấp tầng ở CT6 Kiến Hưng nằm trong diện di dời

Hà Nội đang rà soát, xử lý các vi phạm tại những dự án thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Riêng chung cư CT6-Bemes ở phường Kiến Hưng, hơn 136 căn hộ và nhà thấp tầng được xác định thuộc diện phải di dời, tháo dỡ để khôi phục công năng theo quy hoạch.

Theo kết quả rà soát ban đầu của chính quyền phường Kiến Hưng, có 126 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 của ba tòa CT6A, CT6B, CT6C thuộc diện phải di dời. Trong đó, tòa CT6A có 60 căn, gồm 42 căn ở tầng 2 và 18 căn ở tầng 3. Tòa CT6B có 37 căn, với 27 căn tầng 2 và 10 căn tầng 3. Tòa CT6C có 29 căn, gồm 18 căn tầng 2 và 11 căn tầng 3.

Ngoài các căn hộ chung cư, 10 căn nhà thấp tầng cũng nằm trong diện dự kiến phải di dời, phá dỡ để trả lại mặt bằng theo quy hoạch. Trong số này, 6 căn chủ yếu nằm trên phần đất được quy hoạch xây dựng trường mầm non, 4 căn còn lại vướng diện tích dành cho đường giao thông nội bộ.

Chung cư CT6-Bemes ở phường Kiến Hưng, Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Theo hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án CT6 Kiến Hưng ban đầu được phê duyệt xây dựng khối chung cư cao 31 tầng, có 2 tầng hầm. Tuy nhiên, công trình thực tế có 32 tầng và chỉ có một tầng hầm. Dự án cũng thay đổi từ hai khối tháp CT6A, CT6B thành ba khối, bổ sung thêm tòa CT6C.

Theo quy hoạch, dự án có 231 căn hộ và một khối tháp khách sạn với 459 phòng. Thực tế, công trình có 1.584 căn hộ nhưng không bố trí phòng khách sạn. Số căn hộ tăng thêm 1.353 căn so với phương án được duyệt. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586m² lên 6.071m², chênh lệch 485m².

Khu nhà thấp tầng cũng có nhiều thay đổi. Thay vì 15 căn liền kề, mỗi căn cao 3 tầng như quy hoạch, chủ đầu tư xây dựng 38 căn, cao 5 tầng. Số lượng tăng 23 căn, mỗi căn tăng thêm 2 tầng.

Ngoài ra, dự án được quy hoạch một công trình nhà trẻ, mẫu giáo cao 3 tầng, diện tích 718,68m² nhưng đến nay chưa được xây dựng. Khu đất này hiện có các công trình nhà liền kề và đường giao thông.

Bên trong chung cư CT6 Kiến Hưng, tại phần lõi khối đế tầng 2 và tầng 3. Đây vốn là khu vực quy hoạch làm thương mại, dịch vụ nhưng đã bị chuyển đổi thành căn hộ để bán. (Ảnh: Viên Minh)

Không chỉ CT6 Kiến Hưng, một số dự án khác thuộc hệ sinh thái Mường Thanh cũng được chính quyền địa phương rà soát. Tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công xác định ban đầu có 246 căn hộ tại các tầng 2 đến 4 của các tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc diện phải di dời.

Địa phương dự kiến tổ chức di dời, phá dỡ và xử lý các hạng mục vi phạm tại khu vực này trong giai đoạn 2027-2028.

Trước đó, ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh.

Danh sách gồm dự án Bemes/CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La, các tòa CT11, CT12 thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ và các công trình VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 tại bán đảo Linh Đàm.

Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ nằm trên địa bàn phường Định Công, Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Liên quan dự án CT6 Kiến Hưng, ngày 18/11 tới, TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản (SN 1950), Tổng Giám đốc Công ty Bemes, về tội Lừa dối khách hàng. Phiên tòa dự kiến kéo dài 13 ngày, kể cả ngày nghỉ.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2010, ông Thản chỉ đạo xây dựng dự án không đúng nghiêm trọng quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, với các vi phạm như tăng diện tích, chiều cao công trình, thay đổi công năng, tăng số căn hộ và xây thêm tòa CT6C.

Từ tháng 3/2011, chủ đầu tư quảng cáo không đúng về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng mua nhà. Cơ quan điều tra xác định 519 căn hộ đã được bán cho 519 khách hàng nhưng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 531 tỷ đồng, đồng thời là thiệt hại của các khách hàng.

Cáo trạng cũng xác định một số cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) đã không thực hiện việc kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn vi phạm tại công trình, góp phần dẫn đến thiệt hại cho người mua nhà.