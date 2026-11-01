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Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027

| | Bất động sản

Cầu Thượng Cát có tổng chiều dài hơn 5,2km, quy mô 8 làn xe. Riêng phần cầu vượt sông Hồng dài khoảng 780m, được thiết kế dạng cầu dây văng với 3 trụ tháp chính.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 1.

Dự án cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, được Hà Nội khởi công xây dựng vào tháng 10/2025. Công trình có điểm đầu tại phường Thượng Cát, kết nối với đường Kỳ Vũ; điểm cuối giao với Quốc lộ 23B, thuộc xã Thiên Lộc. Cây cầu nằm giữa cầu Thăng Long và cầu Hồng Hà đang được triển khai xây dựng.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 2.

Theo thiết kế, cầu Thượng Cát có tổng chiều dài hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài khoảng 3,9km và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,3km. Đoạn vượt sông Hồng dài khoảng 780m, được xây dựng theo kết cấu cầu dây văng với 3 nhịp lớn, tạo điểm nhấn kiến trúc cho công trình.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 3.

Điểm nhấn của công trình là đoạn vượt sông Hồng dài khoảng 780m, được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng với 4 nhịp lớn và 3 trụ tháp chính hình chữ H. Các trụ tháp có chiều cao từ 60–80m, tương đương tòa nhà khoảng 25 tầng, được tạo hình theo biểu tượng cánh chim hòa bình.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 4.

Mỗi trụ tháp được xây dựng trên hệ móng gồm 36 cọc khoan nhồi, đường kính 2m, thi công ở độ sâu khoảng 20m dưới mặt nước sông. Với quy mô này, hệ móng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm kết cấu cho các trụ tháp của cầu dây văng.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 5.

Sau hơn một năm triển khai, dự án cầu Thượng Cát đang bước vào giai đoạn thi công đồng loạt nhiều hạng mục quan trọng trên bờ và dưới lòng sông Hồng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, tính đến cuối tháng 10, các nhà thầu đã tổ chức 11 mũi thi công trên công trường, với sản lượng đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng. Các hạng mục đang được triển khai gồm cọc khoan nhồi, bê tông trụ cầu và đúc dầm.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 6.

Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc và thiết bị, đồng thời duy trì chế độ thi công “3 ca, 4 kíp”. Tại khu vực giữa sông Hồng, ba vị trí trụ tháp chính của cầu dây văng cũng đang dần hiện rõ. Đây là những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, giữ vai trò quan trọng trong kết cấu chịu lực của công trình.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 7.

Về khối lượng thi công, công tác khoan cọc nhồi tại các vị trí trụ tháp chính đã hoàn thành. Riêng phần cầu chính đã hoàn thành 118 cọc khoan nhồi và 3 bệ trụ, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu phía trên.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 8.

Cầu Thượng Cát là công trình giao thông quan trọng, góp phần khép kín tuyến Vành đai 3,5, kết nối khu vực Bắc Từ Liêm với Đông Anh và mở rộng không gian phát triển về phía Bắc sông Hồng. Bên cạnh vai trò kết nối hạ tầng, dự án còn được giới đầu tư chú ý nhờ khả năng cải thiện liên kết giao thông dọc đại lộ Tây Thăng Long và khu vực Tây Bắc Hà Nội.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 9.

Một trong những dự án đô thị nằm trên trục kết nối này là Vinhomes Wonder City do Vingroup làm chủ đầu tư tại Đan Phượng. Đại đô thị có quy mô hơn 133ha, nằm trên đại lộ Tây Thăng Long. Khi cầu Thượng Cát được đưa vào khai thác, khả năng kết nối từ dự án tới các địa phương lân cận và khu vực trung tâm Hà Nội sẽ được cải thiện.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 10.

Ngoài Vinhomes Wonder City, khu vực này còn có nhiều dự án đáng chú ý như Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT, Sunshine Capital Tây Tựu và Avenue Garden. Trong đó, Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT có diện tích gần 200ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 86.041 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển thành khu công nghệ số tập trung, kết hợp các chức năng đô thị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 11.

Theo kế hoạch, cầu Thượng Cát sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Bắc Hà Nội, kết nối với tuyến Vành đai 3,5 và mở thêm hướng lưu thông giữa hai bờ sông Hồng.

Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027 - Ảnh 12.

Cây cầu được kỳ vọng giảm tải cho cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, giảm ùn tắc tại cửa ngõ Tây Bắc, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn.

 

Bài và ảnh: Văn Đoan

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