Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội. Với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, đây là tổ hợp hội nghị, sự kiện đa năng có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam, từng nằm trong top 3 trung tâm hội nghị lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm hoàn thành.

Công trình được khởi công vào tháng 11/2004 và hoàn thành vào năm 2006, kịp phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2006. Trong quá trình thi công, dự án huy động khoảng 5.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục. Tòa nhà chính có diện tích sàn khoảng 60.000m², gồm 5 tầng nổi và một tầng hầm, cao khoảng 53m, tương đương một tòa nhà 17 tầng thông thường.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là thiết kế "Lượn sóng Biển Đông", do hai kiến trúc sư người Đức Meinhard von Gerkan và Nikolaus Goetze thực hiện. Ý tưởng lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng biển và cảnh quan Vịnh Hạ Long, thể hiện qua hệ mái có đường nét uốn lượn đặc trưng.

Khối lượng vật liệu được sử dụng để xây dựng công trình gồm hơn 14.000 tấn cốt thép, 12.500 tấn kết cấu thép, khoảng 34.000m² đá ốp lát và gần 50.000m² kính mặt đứng, mái. Phía trước tòa nhà là quảng trường rộng gần 10.000m².

Trên khuôn viên gần 65ha, các công trình được bố trí xen kẽ với hệ thống cây xanh, hồ điều hòa và cảnh quan. Khuôn viên có các đảo cây như đảo Vạn Tuế, những tuyến đường dạo bộ và cầu bắc qua hồ, kết nối các khu chức năng, nhà hàng và quán cà phê.

Khu Biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Bên cạnh khu hội nghị, tổ hợp còn có Khu Biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia gồm 10 căn biệt thự đơn lập tiêu chuẩn 5 sao, phục vụ các đoàn khách cấp cao của Nhà nước và khách quốc tế. Các căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp đường nét trang trí Á Đông, có tầm nhìn hướng hồ và khuôn viên cây xanh. Khu dịch vụ còn có bể bơi bốn mùa với diện tích lớn.

Không gian bên trong tòa nhà được thiết kế phục vụ nhiều loại hình sự kiện. Phòng họp chính tại tầng 2 có diện tích 4.256m², sức chứa 3.747 chỗ ngồi. Hệ thống vách ngăn tự động cho phép chia hội trường thành hai không gian độc lập. Ngoài ra, trung tâm còn có gần 30 phòng họp nhỏ, khu triển lãm, phòng khánh tiết và trung tâm báo chí.

Về hạ tầng giao thông tĩnh, công trình có 3 bãi đỗ xe nổi và một gara ngầm, tổng sức chứa gần 1.100 ô tô. Sau 20 năm hoạt động, Trung tâm Hội nghị Quốc gia tiếp tục là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa và hội nghị quốc tế quan trọng của Việt Nam.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia còn được trang bị nhiều hạng mục an ninh và kỹ thuật như camera giám sát, kiểm soát ra vào, khóa từ, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, máy phát điện dự phòng.

Nhạc nước tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Công trình cũng có hệ thống quản lý tòa nhà, quản lý năng lượng và điều khiển ánh sáng. Đáng chú ý, hệ thống cửa và rèm được điều khiển tự động; rèm còn được thiết kế để hỗ trợ các lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tòa nhà được gia cố bằng hệ thống chống động đất, sử dụng gạch chống cháy và thép chống sét.

Bên cạnh đó, NCC có các dịch vụ phụ trợ gồm quầy bar, cây ATM, phòng y tế và khu bếp phục vụ tiệc, đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, sự kiện và tiếp đón các đoàn khách.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia nằm tại nút giao giữa Đại lộ Thăng Long và đường Phạm Hùng, thuộc phường Từ Liêm, TP. Hà Nội. Công trình cách khu vực trung tâm Thủ đô khoảng 10km và cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 40km.