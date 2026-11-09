Kita Group được giao đất bổ sung làm dự án The Stella 69

UBND TP.HCM ban hành Quyết định giao 3,7 m² đất do Nhà nước quản lý tại phường An Lạc cho Công ty CP Tập đoàn Kita Group (Tập đoàn Kita Group) để kết hợp với diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ và Căn hộ Ngôi sao 69 (The Stella 69).

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 5.248,4 m², trong đó diện tích giao bổ sung 3,7 m² gồm 1,7 m² đất ở và 2 m² đất giao thông. Trong tổng diện tích dự án, 5.104 m² được sử dụng để xây dựng khu chung cư hỗn hợp; 144,4 m² là đất giao thông thuộc lộ giới đường quy hoạch.

Đối với diện tích 5.104 m² đất ở, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn đến ngày 30/6/2075. Đối với 144,4 m² đất giao thông, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Tập đoàn Kita Group có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình giao thông theo quy hoạch, sau khi hoàn thành nghiệm thu phải bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý.

Tập đoàn Kita Group có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bảo đảm nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án; sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt; đồng thời thực hiện các yêu cầu về nhà ở xã hội, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức bàn giao đất trên thực địa, xác định nghĩa vụ tài chính và thực hiện các thủ tục đất đai liên quan. Các sở, ngành và UBND phường An Lạc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nói thêm về dự án, ngày 30/6/2025, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 3415/QĐ-UBND chấp thuận Tập đoàn Kita Group là đơn vị đầu tư thực hiện dự án The Stella 69.

Dự án được phê duyệt với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở và phát triển hạ tầng dịch vụ tại khu vực.

Phối cảnh cụm dự án Stella 69 - Stella 79 - Stella 89 trên Đại lộ Võ Văn Kiệt. Ảnh: CĐT

The Stella 69 là dự án đầu tiên trong cụm quy hoạch Stella 69 – Stella 79 – Stella 89 được cấp phép triển khai. Dự án tọa lạc trên "mặt tiền" Đại lộ Võ Văn Kiệt – tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Tây với trung tâm TP.HCM.

Dự án gồm một tòa nhà cao 24 tầng, trong đó có 3 tầng khối đế, 21 tầng khối tháp và 2 tầng hầm. Công trình có chiều cao tối đa 100m, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 40.800m2, chưa bao gồm tầng hầm.

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 368 căn hộ, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 930 người.

Liên quan đến dự án The Stella 69, tài liệu của PV thể hiện, cuối tháng 8/2026, Tập đoàn Kita Group đã mang Quyền tài sản thuộc dự án này đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Không chỉ thế chấp dự án, Tập đoàn Kita Group cũng mang phần vốn góp tại một số doanh nghiệp khác đem thế chấp tại ngân hàng. Gần đây nhất, ngày 13/10/2026, Tập đoàn Kita Group mang 1% cổ phần tại Công ty CP Q8 (Công ty Q8) đem thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Công ty Q8 được thành lập vào giữa tháng 1/2019, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở. Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Kita Group góp 120 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn; bà Đặng Thị Thùy Trang 30% và ông Nguyễn Duy Kiên 40%. Đến tháng 3/2026, Công ty Q8 tăng vốn lên 800 tỷ đồng; 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Về chủ đầu tư dự án, Tập đoàn Kita Group được thành lập vào tháng 12/2018, trụ sở chính tại 27 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Tại thời điểm giữa tháng 6/2026, ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1990)- Tổng Giám đốc, đảm nhiệm vị trí Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay ông Tạ Quang Lâm (SN 1979)- Chủ tịch HĐQT. Trước đó, vị trí của ông Tạ Quang Lâm do ông Nguyễn Duy Kiên (SN 1969) đảm nhiệm.

Tập đoàn Kita Group là một trong những pháp nhân quan trọng trong nhóm Kita Group (Công ty CP Tập đoàn Kita).

Kita Group tiền thân là Công ty CP Thực phẩm đồ uống F1 (F1), ban đầu có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ uống.

Tại thời điểm tháng 8/2016, ông Nguyễn Duy Kiên và bà Đặng Thị Thuỳ Trang lần lượt sở hữu 55% và 22,5% vốn điều lệ của F1.

Đến tháng 6/2018, doanh nghiệp này tăng vốn lên 100 tỷ đồng và đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Kita như hiện tại. Sau nhiều thay đổi, tính đến tháng 9/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 1.500 tỷ đồng.

Doanh nhân Nguyễn Duy Kiên cũng từng là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của Kita Group. Sau nhiều thay đổi, tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 9/2026), ông Tạ Quang Lâm là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Tại thị trường phía Bắc, Kita Group được biết đến là Nhà phát triển dự án Kita Capital (thuộc KĐT Ciputra, Hà Nội); dự án Stella tại Quốc Oai (Hà Nội); dự án Sukura Golf cao cấp (Hải Phòng);...

Ở phía Nam, ngoài Khu đô thị Kita Airport City, Kita Group dã M&A thành công loạt dự án như: khu đô thị sinh thái Golden Hills (TP.Đà Nẵng) và một số quỹ đất đắc địa tại TP.HCM, Phan Thiết…