Siêu cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 tiếng còn 10 phút, do doanh của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư có bước tiến quan trọng

UBND TPHCM vừa phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc các hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng thi tuyển, phương án mang mã số VB02 do Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP thực hiện đã giành giải nhất với 88,11 điểm. Đây là phương án được lựa chọn để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế phục vụ các bước triển khai dự án.

UBND TPHCM giao CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ phối hợp với Hội đồng thi tuyển và Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn đơn vị đạt giải nhất hoàn chỉnh phương án kiến trúc theo kết luận của Hội đồng.

Phương án sau khi hoàn thiện phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và phát triển bền vững, làm cơ sở triển khai những bước thiết kế tiếp theo. Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ cũng có trách nhiệm công bố kết quả thi tuyển đến các đơn vị tham gia theo đúng quy định.

Vào ngày 1/7/2026 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã tổ chức khởi công dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 14 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe, tốc độ 80 km/h. Điểm đầu tuyến nằm tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa, thuộc khu đô thị Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ. Điểm cuối kết nối với đường 30 Tháng 4 tại khu vực Vũng Tàu.

Điểm nhấn của dự án là phương án kết hợp cầu vượt biển và hầm vượt biển trên cùng một tuyến giao thông. Theo quy hoạch, công trình gồm hơn 8 km cầu và khoảng 3,85 km hầm vượt biển, được định hướng trở thành hệ thống cầu - hầm vượt biển đầu tiên tại Việt Nam với quy mô lớn.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút, thay vì phụ thuộc vào các tuyến đường bộ vòng xa hoặc phương tiện đường thủy như hiện nay.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành sau khoảng 3 năm kể từ khi được bàn giao mặt bằng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện thi công.