Chỉ còn 1 ngày nữa, KĐT đa mục tiêu gần 100.000 tỷ, có trung tâm R&D, công viên văn hóa hội tụ tinh hoa đất Việt lần đầu tiên có tại Việt Nam của liên danh Sunshine Group sẽ thi công rầm rộ

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, chiều 9/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư, gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, từng bước triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi công.



Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Viết Thành

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 375,36ha, tổng diện tích khu đất khoảng 465,45ha, nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh (Hà Nội). Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 97.492 người. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2032.

Về công tác GPMB, ngày 27/8/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4617/QĐ-UBND về chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh.

Tổng diện tích thực hiện GPMB khoảng 474,25ha, trong đó xã Thiên Lộc khoảng 295,23ha, xã Phúc Thịnh khoảng 179,02ha. UBND hai xã là chủ đầu tư dự án GPMB đối với phần diện tích thuộc phạm vi quản lý tương ứng; nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn của nhà đầu tư. Tiến độ đặt ra là hoàn thành GPMB đối với đất ở trong quý 4/2026 và các loại đất còn lại trước ngày 31/10/2026.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, qua quá trình triển khai các dự án, chính sách của thành phố, người dân đã thể hiện sự đồng thuận, đặc biệt là đối với các chủ trương lớn nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng kế hoạch và các mốc thời gian đã đề ra. Đặc biệt, đối với công tác GPMB, thành phố yêu cầu cần quan tâm đến việc bố trí tái định cư cho người dân ngay trong phạm vi dự án.

Theo kế hoạch ban đầu, công tác GPMB đối với toàn bộ diện tích đất ở dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc bàn giao mặt bằng phải gắn với điều kiện tái định cư thực tế, bảo đảm người dân có đất và đủ điều kiện xây dựng nhà ở mới.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chất lượng và đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân có thể xây dựng nhà ở mới. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.





Phối cảnh công viên văn hóa hội tụ tinh hoa đất Việt lần đầu tiên có tại Việt Nam tại KĐT Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine New Hanoi) của liên danh Sunshine Group.

Được biết, Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City được kỳ vọng đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược tái thiết Thủ đô, gắn với mục tiêu phát triển các không gian văn hóa, kế thừa và bảo lưu những giá trị truyền thống của một đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội.

Theo đó công viên văn hóa, quảng trường cộng đồng, không gian xanh và mặt nước được chú trọng phát triển, hài hòa trong kiến trúc Hà Nội, đồng thời mở rộng không gian đô thị mới theo mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đặc biệt, dự án ưu tiên tái tạo các không gian kinh doanh và hoạt động đô thị phù hợp, tạo thêm cơ hội việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần định hình một Hà Nội mới, hiện đại, nhưng vẫn giữ chiều sâu văn hóa Thăng Long

Tại KĐT Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine New Hanoi), người dân sẽ được tiếp cận dòng căn hộ sinh thái chất lượng cao có giá khởi điểm dự kiến từ 4x triệu đồng/m2, tiếp nối thành công của dòng căn hộ cao cấp Sunshine Legend City của Sunshine Group có giá thấp hơn 20% so với mặt bằng cùng phân khúc sản phẩm tại khu Đông Hà Nội.

Liên danh Sunshine Group sẽ phát triển hệ thống căn hộ chất lượng cao tại dự án đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City).







