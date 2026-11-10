Ninh Phong được thuê 438,4ha đất làm Khu công nghiệp Đồng Nơ

Tại Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 6/11/2026, UBND TP Đồng Nai cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Phong thuê diện tích 4.384.031 m² đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Nơ tại phường Tân Khai.

Trong tổng diện tích nêu trên có: 3.187.654,8 m² đất nhà máy, kho tàng; 98.827,9 m² đất điều hành, dịch vụ; 81.155,4 m² đất các khu kỹ thuật; 466.560,3 m² đất cây xanh; 549.832,6 m² đất giao thông, sân bãi;

Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày được UBND thành phố Đồng Nai quyết định cho thuê đất. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Về miễn tiền thuê đất, chủ đầu tư dự án được miễn tiền thuê đất 03 năm đối với thời gian xây dựng cơ bản kể từ ngày có quyết định cho thuê đất và miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với diện tích 3.187.654,8 m² đất nhà máy, kho tàng; 78.773,9 m² đất điều hành, dịch vụ; 9.550,0 m² đất nhà máy nước ngầm thuộc chức năng đất các khu kỹ thuật; 13.051,0 m² đất bãi xe thuộc chức năng đất giao thông, sân bãi.

Chủ đầu tư cũng không phải nộp tiền thuê đất với diện tích hạ tầng dùng chung gồm: 20.054,0 m² đất phục vụ cho công tác PCCC thuộc chức năng đất điều hành, dịch vụ; 71.605,4 m² đất các khu kỹ thuật; 466.560,3 m² đất cây xanh; 536.781,6 m² đất giao thông, sân bãi.

Khu công nghiệp Đồng Nơ được UBND tỉnh Bình Phước (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 6/2025, với quy mô 442,6ha. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của khu công nghiệp được Ban Quản lý các KCN, KKT phê duyệt vào tháng 4/2026.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.812 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 272 tỷ đồng (15%), còn lại 1.540 tỷ đồng là vốn huy động. Dự án được thực hiện từ quý II/2025 đến quý III/2030 và dự kiến bắt đầu kinh doanh từ năm 2027.

Về nhà đầu tư dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Phong (Ninh Phong) được thành lập tháng 1/2021, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ 500 tỷ đồng do 3 cá nhân sáng lập gồm: ông Vũ Tuấn Anh (SN 1993) góp 60% đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bà Phạm Thị Thùy Linh và Vũ Trọng Tính mỗi người góp 20% còn lại.

Tháng 12/2022, Ninh Phong tăng vốn lên 750 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp có trụ sở tại đường Tôn Đức Thắng, tổ 6, khu phố Tiến Thành 2, phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai.

Dữ liệu của PV cho biết, tháng 7/2026, Ninh Phong đem toàn bộ quyền tài sản, khoản phải thu và các động sản khác thuộc dự án Khu công nghiệp Đồng Nơ để thế chấp tại Techcombank chi nhánh Đồng Nai.

Theo tìm hiểu, Ninh Phong còn là chủ đầu tư khu dân cư Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2389/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 15/09/2021 của UBND tỉnh Bình Phước cũ, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần đầu tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 15/09/2021, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 05/04/2023.

Ninh Phong cũng là nhà đầu tư dự án Khu dân cư Đa Kia, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2413/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 16/09/2021 của UBND tỉnh Bình Phước cũ, điều chỉnh lần thứ 1 ngày 21/04/2022.

Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Bình Phước cũ có Quyết định số 1985/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Ninh Phong là nhà đầu tư dự án khu đô thị Tiến Hưng III, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai). Dự án sau đó được điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ 01 ngày 23/12/2024.

Hồi tháng 2/2026, Ninh Phong cũng đem toàn bộ các quyền tài sản, lợi ích gắn liền hoặc phát sinh trong tương lai liên quan đến 3 dự án nêu trên để thế chấp tại ngân hàng MB chi nhánh Bình Phước.