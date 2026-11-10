Cơ hội trúng căn hộ gần 8 tỷ đồng khi mua Diamond Sky

Trúng căn hộ gần 8 tỷ ngay trung tâm TP.HCM

Sở hữu một căn hộ cao cấp ngay tại trung tâm TP.HCM, lại có cơ hội nhận thêm căn hộ khác trị giá gần 8 tỷ đồng. Đây là ưu đãi nổi bật dành cho khách hàng khi mua Diamond Sky với chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm" do Van Phuc Group triển khai từ ngày 01/11/2026 đến 01/11/2027.

Không gian sống cao cấp tại Diamond Sky

Với giải thưởng căn hộ gần 8 tỷ đồng, chương trình mang đến cơ hội gia tăng tài sản đáng kể cho khách hàng ngay từ quyết định mua Diamond Sky: cha mẹ có thêm không gian sống tiện nghi, con cái có tài sản riêng khi trưởng thành hoặc gia đình có thêm một bất động sản khác để khai thác kinh doanh, cho thuê.

Do vậy, chương trình không chỉ gia tăng sức hút cho Diamond Sky mà còn tạo thêm lợi ích cho khách hàng đang tìm kiếm một bất động sản vừa đáp ứng nhu cầu an cư đẳng cấp, vừa có giá trị tích lũy tài sản lâu dài.

Chuẩn sống cao cấp giữa đại đô thị ven sông Sài Gòn

Tại Diamond Sky, cư dân được tận hưởng không gian sống cao cấp giữa trung tâm Van Phuc City – Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM với quy mô đến 198ha, sở hữu ba mặt giáp sông Sài Gòn và vị trí mặt tiền Quốc lộ 13.

Với quy mô hai tòa tháp khoảng 20 tầng, gồm 296 căn hộ và 7 shophouse, Diamond Sky mang đến lựa chọn an cư hiện đại giữa không gian sinh thái ven sông. Từ căn hộ, cư dân có thể kết nối trực tiếp với cảnh quan xanh và mặt nước đặc trưng của khu đô thị như hồ Đại Nhật rộng 16ha, công viên ven sông The Long Park dài 3,4km và kênh Sông Trăng dài 2,1km.

Nhịp sống tiện nghi còn được tiếp nối ngay dưới chân nhà với Diamond Sky Mall quy mô 30.000m², quy tụ không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí tại ba tầng khối đế. Trong bán kính sinh hoạt của cư dân còn có Trường Song ngữ Quốc tế EMASI, Hugo House, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng, bến du thuyền Marina Royal và quảng trường nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á…

Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng trung tâm TP.HCM

Từ những buổi dạo bộ ven sông, thư giãn bên hồ đến nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi của các thành viên ngay sát bên nhà, hệ sinh thái tiện ích tại Diamond Sky giúp cuộc sống hằng ngày của cư dân trở nên thuận tiện và trọn vẹn hơn.

Đây cũng là lợi thế của dự án khi nằm trong khu đô thị đã hiện hữu cảnh quan, tiện ích và cộng đồng cư dân, thay vì phải chờ đợi triển khai như nhiều dự án khác trên thị trường.

Mở rộng tài sản, sinh lời bền vững

Bên cạnh Diamond Sky, tại Van Phuc City, nhà phố Golden Shophouse và Royal Van Phuc nổi bật dành cho khách hàng muốn kết hợp trực tiếp giữa nhu cầu an cư với kinh doanh và cho thuê lâu dài.

Với công năng 3 trong 1, mỗi căn nhà phố có thể vừa là không gian sống của gia đình, vừa là địa điểm kinh doanh hoặc tài sản cho thuê dài hạn tạo dòng tiền. Chủ sở hữu có thể mở cửa hàng, văn phòng, kinh doanh dịch vụ hoặc bố trí không gian sinh hoạt riêng biệt tùy theo nhu cầu.

Đặc biệt, lợi thế vị trí tại các khu vực trung tâm khu đô thị, liền kề những tuyến phố thương mại sầm uất và các căn góc giữa các trục đường lớn giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng cho Golden Shophouse và Royal Van Phuc.

Nhà phố Royal Van Phuc tại Van Phuc City

Một điểm cộng đáng chú ý khác là nhà phố Golden Shophouse và Royal Van Phuc đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao. Khách hàng có thể nhận nhà ngay, ổn định cuộc sống hoặc bắt đầu kinh doanh, cho thuê ngay tức thì mà không phải chờ đợi thêm thời gian xây dựng.

Trong tương lai, sức hút của nhà phố Van Phuc City còn được kỳ vọng gia tăng giá trị mạnh mẽ cùng sự phát triển của hạ tầng khu vực. Quốc lộ 13 mở rộng lên 60m, quy mô 10–14 làn xe và tuyến Metro số 2 TP.HCM – Thủ Dầu Một với ga C16 quy hoạch trước Van Phuc City sẽ tạo thêm lợi thế kết nối, thu hút hoạt động giao thương và nhu cầu sử dụng dịch vụ tại đây.

Từ cơ hội sở hữu thêm căn hộ gần 8 tỷ đồng tại Diamond Sky đến những căn nhà phố có thể vừa ở, vừa kinh doanh, vừa cho thuê như Golden Shophouse và Royal Van Phuc, Van Phuc City đang mang đến nhiều lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu an cư và đầu tư của nhiều khách hàng.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/