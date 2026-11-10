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Nhà phố CATA – Bất động sản giá trị thực trên đại lộ tăng trưởng

| | Bất động sản

Nhà phố CATA – Bất động sản giá trị thực trên đại lộ tăng trưởng

Với vị trí mặt tiền hai đại lộ 47m, nhà phố CATA (CATA House) thuộc bộ sưu tập Grand Boulevard Collection có điều kiện khai thác sức mua của cộng đồng cư dân nội khu, đồng thời thu hút khách hàng từ các hoạt động giao thương tại Nam Cần Thơ.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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