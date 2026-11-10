‏Từ hợp tác chiến lược đến quy hoạch tiện ích cộng đồng tại QP Green Park ‏

‏Kết nối đối tác, bổ sung nguồn lực phát triển dự án‏

‏Tại sự kiện khai trương Sales Gallery và Lễ ký kết hợp tác chiến lược QP Green Park ‏‏(Khu Nhà ở Quang Phúc 3)‏‏ ngày 28/10/2026, sự hợp tác giữa chủ đầu tư và QS Land - đơn vị phân phối và tiếp thị độc quyền QP Green Park, đánh dấu sự đồng hành trong hoạt động tiếp thị, truyền thông và phân phối dự án. Qua đó, các bên hướng đến việc cung cấp thông tin quy hoạch và định hướng sản phẩm một cách nhất quán, chuyên nghiệp đến khách hàng và đối tác.‏

‏Trong lĩnh vực tài chính, sự đồng hành của các tổ chức ngân hàng Agribank, BIDV, MB và VietinBank mở ra cơ hội kết nối, nghiên cứu và phối hợp triển khai các giải pháp tài chính phù hợp với phạm vi hợp tác giữa các bên. Đây là một trong những nguồn lực được kỳ vọng hỗ trợ quá trình phát triển và giới thiệu dự án.‏

‏Bên cạnh đó, định hướng kết nối với các đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực y tế cho thấy sự quan tâm đến yếu tố chăm sóc sức khỏe trong môi trường sống. Việc mở rộng hợp tác ở lĩnh vực này được kỳ vọng góp phần nghiên cứu, bổ sung các giá trị phục vụ cộng đồng cư dân trong tương lai. ‏

‏Trong lĩnh vực thể thao và giải trí, hợp tác cùng Golf Pro hướng đến bổ sung mô hình tập golf 3D, mở rộng lựa chọn vận động và trải nghiệm cho cư dân. Đây là định hướng đa dạng hóa tiện ích, kết hợp nhu cầu rèn luyện thể chất, thư giãn và kết nối trong không gian sống.‏

‏Sự đồng hành của các đối tác ở nhiều lĩnh vực góp phần kết nối nguồn lực chuyên môn, tạo thêm cơ sở cho quá trình triển khai và phát triển QP Green Park.‏

‏Lễ ký kết hợp tác chiến lược tại sự kiện khai trương Sales Gallery QP Green Park, đánh dấu sự đồng hành của các đối tác trong quá trình phát triển dự án.

‏‏Quy hoạch cảnh quan gắn với hệ thống tiện ích và sinh hoạt cộng đồng‏

‏Quy hoạch cảnh quan tại QP Green Park được tổ chức với hai không gian công viên chính là Công viên Sức Khỏe và Công viên Hạnh Phúc, kết hợp hệ thống cây xanh và lối đi bộ nội khu. Thay vì tập trung vào một loại hình tiện ích, mỗi công viên được bố trí theo chức năng riêng, đáp ứng những nhu cầu khác nhau trong đời sống thường nhật của cư dân.‏

‏Hai công viên chức năng được quy hoạch với các không gian dành cho vận động, vui chơi, thư giãn và sinh hoạt ngoài trời.

‏Theo định hướng quy hoạch, Công viên Sức Khỏe tích hợp các tiện ích thể thao và vui chơi như hồ bơi, sân tennis, sân pickleball và khu vui chơi trẻ em, tạo không gian cho các hoạt động rèn luyện thể chất và giải trí. Trong khi đó, Công viên Hạnh Phúc được quy hoạch với đồi dã ngoại, khu tiệc nướng ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn hoa và đường dạo bộ, mở rộng lựa chọn cho những buổi thư giãn, vui chơi và sinh hoạt ngoài trời của các gia đình.‏

‏Kết nối hai khu vực này là hệ thống cây xanh trên các tuyến đường nội khu và lối đi bộ, góp phần tạo bóng mát, tăng diện tích phủ xanh và kết nối các không gian chức năng. Nhờ đó, cảnh quan không chỉ được nhìn nhận qua từng công viên riêng lẻ mà còn được tổ chức thành một tổng thể không gian ngoài trời xuyên suốt dự án.‏

‏Với cách bố trí này, cư dân tương lai có thể lựa chọn không gian phù hợp với nhu cầu của từng thành viên: trẻ em vui chơi, người lớn vận động, các gia đình thư giãn hoặc cùng tham gia những hoạt động ngoài trời. Các khu vực sinh hoạt chung cũng mở ra cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các cư dân trong khu đô thị, góp phần hình thành sự gắn kết trong cộng đồng.‏

‏Hướng đến môi trường sống và cộng đồng bền vững‏

‏Trong tổng thể quy hoạch QP Green Park, cảnh quan và tiện ích không chỉ đóng vai trò tạo diện mạo cho dự án mà còn được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu sử dụng hằng ngày của cư dân. Từ không gian vận động, vui chơi đến những khoảng xanh dành cho thư giãn và gặp gỡ, các tiện ích được bố trí nhằm bổ trợ cho nhịp sống gia đình và tạo thêm lựa chọn sinh hoạt ngoài trời.‏

‏Với định hướng đó, QP Green Park hướng đến những gia đình đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mong muốn tìm thấy một không gian sống xanh, bình yên để trở về và tái tạo năng lượng sau mỗi ngày bận rộn. Hệ thống tiện ích đa dạng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và gắn kết của nhiều thế hệ trong gia đình. Bên cạnh đó, các không gian sinh hoạt chung được quy hoạch hài hòa còn mở ra cơ hội để cư dân giao lưu, chia sẻ những hoạt động thường ngày, từ đó vun đắp sự kết nối và từng bước hình thành một cộng đồng văn minh, gắn bó.‏

‏Không gian tiện ích và cảnh quan chung hướng đến đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối của cộng đồng cư dân tương lai.

‏Cùng với sự kết nối nguồn lực từ các đối tác, quy hoạch cảnh quan và tiện ích là một trong những yếu tố được QP Green Park chú trọng trong quá trình phát triển dự án. Qua đó, dự án hướng đến việc kiến tạo môi trường an cư đáp ứng nhu cầu sống, vận động, thư giãn và kết nối cộng đồng tại Bình Cơ.‏