Bất ngờ tỷ phú Trần Đình Long, Shark Phú, Chủ tịch Sacombank và loạt CEO lớn cùng học tại ngôi trường được ví như 'Stanford Việt Nam'

Loạt lãnh đạo doanh nghiệp là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân: Ảnh: Fanpage NEU.

Theo đó, sau 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo nhiều thế hệ nhân lực cho nền kinh tế. Trong số những người từng học tập tại trường, nhiều cá nhân hiện đảm nhiệm các vị trí chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc tại những doanh nghiệp lớn.

Ở lĩnh vực công nghiệp, cái tên nổi bật là ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Doanh nghiệp do ông lãnh đạo hiện là một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với hoạt động kinh doanh mở rộng sang nông nghiệp, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác.

Năm 2025, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 158.332 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15.515 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 29% so với năm trước. Tập đoàn cũng đóng góp 13.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước tại 20 tỉnh, thành phố.

Một trong những dự án trọng điểm của Hòa Phát là Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, có tổng vốn đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 6 triệu tấn thép cuộn cán nóng và thép chất lượng cao mỗi năm. Dự án được kỳ vọng nâng tổng năng lực sản xuất thép thô của tập đoàn lên 16 triệu tấn/năm khi hoàn thành.

Cùng lĩnh vực sản xuất, ông Nguyễn Xuân Phú, thường được biết đến với tên gọi Shark Phú, hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse. Sunhouse phát triển từ lĩnh vực đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp sang các nhóm sản phẩm điện gia dụng, điện tử và thiết bị công nghiệp. Doanh nghiệp hiện có 15 nhà máy với năng lực sản xuất trên 80 triệu sản phẩm mỗi năm. Sản phẩm của tập đoàn đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Loạt lãnh đạo doanh nghiệp là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân: Ảnh: Fanpage NEU.

Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, danh sách có ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank. Đây hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn tại Việt Nam. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng 22,6% so với đầu năm.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Tiền gắn với quá trình phát triển Geleximco thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản, tài chính - ngân hàng và thương mại dịch vụ. Ngoài vai trò tại Geleximco, ông đã trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT ABBank vào tháng 11/2025.

Một lãnh đạo ngân hàng khác trong danh sách là ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank. Đây là ngân hàng thương mại nhà nước có vai trò lớn trong cung ứng vốn cho khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Tính đến cuối năm 2025, Agribank có tổng tài sản trên 2,6 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế gần 2 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, tín dụng dành cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ.

Không chỉ có sự hiện diện trong lĩnh vực ngân hàng và sản xuất, những người từng học tại NEU còn đảm nhiệm vị trí điều hành tại nhiều doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực hàng không, thương mại, công nghệ và dịch vụ.

Trong đó, ông Lê Hồng Hà hiện là Tổng Giám đốc Vietnam Airlines. Năm 2025, hãng hàng không quốc gia ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 123.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.607 tỷ đồng, vận chuyển hơn 25,6 triệu lượt hành khách. Đây cũng là giai đoạn hãng mở rộng mạng bay quốc tế, bổ sung 14 đường bay mới và tham gia khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Loạt lãnh đạo doanh nghiệp là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân: Ảnh: Fanpage NEU.

Ở lĩnh vực công nghệ, ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MK, là một gương mặt đáng chú ý. MK Group hoạt động trong lĩnh vực thẻ thông minh, định danh điện tử, bảo mật và các giải pháp công nghệ.

Doanh nghiệp này từng tham gia sản xuất thẻ căn cước công dân gắn chip, một trong những dự án công nghệ có quy mô lớn liên quan đến hạ tầng định danh quốc gia. Quá trình phát triển sản phẩm đòi hỏi nhiều năm đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ bảo mật và phối hợp với các cơ quan chức năng.

Danh sách NEU công bố còn có bà Đỗ Vũ Phương Anh, Tổng Giám đốc DOJI; ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐQT SCIC; ông Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Vietlott; ông Nguyễn Đình An, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm Bảo Việt.

Trong nhóm doanh nghiệp tư nhân còn có ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10; ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch HĐTV Vinataba; ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc BRG Retail; ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công nghệ Hồng Cơ; ông Phan Minh Chính, Chủ tịch HĐQT Pro Sports; ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch HĐQT HG Invest; ông Lê Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc và ông Trần Anh Vương, Chủ tịch HĐQT Western Pacific.