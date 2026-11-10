Khu đô thị rộng hơn 736ha, quy mô 200.000 người tại TP giàu nhất miền Bắc đang tăng tốc triển khai: Đã GPMB khoảng 530ha, chuẩn bị xây dựng khu nhà ở với chi phí gần 19.000 tỷ đồng

Đã giải phóng mặt bằng khoảng 530ha, chuẩn bị triển khai khu nhà cao tầng

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng vừa kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và Đông Anh.

Theo báo cáo của đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng, đến nay dự án đã hoàn thành các điều kiện khởi công theo quy định. Tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt khoảng 530ha trên tổng số 736 ha. Các đơn vị đang triển khai thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Đại diện chủ đầu tư - Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng báo cáo tại buổi làm việc.

Về thi công, đơn vị đã triển khai các tuyến trục giao thông chính của dự án, cơ bản kết nối các tuyến đường, tạo điều kiện để triển khai các công trình trên đất. Đối với các tòa nhà cao tầng, chủ đầu tư đã huy động thiết bị, tập kết tại công trường, sẵn sàng tổ chức thi công phần cọc và các hạng mục tiếp theo, bảo đảm tiến độ đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo đại diện chủ đầu tư kế hoạch triển khai dự án được xây dựng với các mốc tiến độ cụ thể. Trong đó, đối với diện tích dự án thuộc xã Thư Lâm và một phần diện tích thuộc xã Đông Anh, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật vào tháng 6/2027.

Đối với các công trình nhà ở cao tầng thuộc địa bàn xã Thư Lâm, dự kiến bắt đầu triển khai thi công từ tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành xây dựng đến cốt 0,0m từ tháng 5/2027 tới tháng 12/2027.

Về nguồn lực đầu tư, đến cuối năm 2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên toàn bộ diện tích dự án, với kinh phí khoảng 7.200 tỷ đồng. Đồng thời, tổng chi phí đầu tư xây dựng các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại thuộc dự án trên địa bàn hai xã Thư Lâm và Đông Anh dự kiến khoảng 18.850 tỷ đồng.

Phấn đấu đến tháng 3/2027 có thể hình thành sản phẩm để phục vụ công tác tái định cư

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá, từ ngày 02/02/2026 khi dự án mới dừng ở mức ý tưởng sơ khởi, đến nay sau hơn 9 tháng, dự án đã đạt được khối lượng công việc rất lớn. Đây là tiến độ triển khai hiếm có, khi từ một ý tưởng ban đầu đã hình thành mặt bằng khoảng 530ha và triển khai thi công trên thực địa.

Đặc biệt, các trình tự, thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã được hoàn thành, hiện chỉ còn tập trung vào công tác xây dựng.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới, lộ trình và nhiệm vụ triển khai đã tương đối rõ ràng. Vì vậy, đề nghị nhà đầu tư, các nhà thầu tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tiến độ đã đề ra. Trong đó, phấn đấu đến tháng 3/2027 có thể hình thành sản phẩm để phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn Thành phố.

Đối với nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ các mục tiêu hạ tầng, cần đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng nhu cầu của Thành phố trong thời gian tới, nhất là phục vụ các dự án trọng điểm. Những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, nhà thầu, Thành phố sẽ trực tiếp giao đồng chí phụ trách các dự án chỉ đạo, xử lý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Đối với những vướng mắc liên quan đến hệ thống điện, cả hệ thống điện của Thành phố và hệ thống điện quốc gia, cần có sự phối hợp để nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.

Cùng với đó, vấn đề kết nối đường sắt đô thị với khu vực dự án cũng cần được rà soát, điều chỉnh kịp thời, bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng hệ thống giao thông công cộng. Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, không để những vướng mắc về hạ tầng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, với quy hoạch hiện nay, riêng khu vực dự án đã bố trí khoảng 13 ô đất trường học, về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu cho cả khu vực xã Thư Lâm và phường Thư Lâm trong tương lai. Tương tự, tại khu vực Phúc Thịnh, Thành phố đã bố trí khoảng 40ha đất dành cho trường học, đủ điều kiện phục vụ nhu cầu của cả xã Phúc Thịnh và phường Phúc Thịnh trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị nhà đầu tư ưu tiên triển khai xây dựng các công trình trường học ngay từ giai đoạn đầu, phối hợp với Thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là hạ tầng phục vụ riêng khu đô thị mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu chung của cộng đồng dân cư trong khu vực.

Về mục tiêu tổng thể, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất của dự án là phục vụ công tác tái định cư cho người dân, bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh sống và chất lượng hạ tầng; khu tái định cư phải thực sự có chất lượng tốt hơn nơi ở cũ, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị.

Do đó, Thành phố đề nghị các sở, ngành tiếp tục đồng hành, phối hợp với nhà đầu tư. Các khoản lợi nhuận và chi phí của nhà đầu tư đã được kiểm soát, vì vậy cần tính toán, tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư triển khai dự án với chi phí hợp lý, qua đó góp phần hạ giá đất, giảm áp lực đối với thị trường bất động sản.

Chủ tịch UBND Thành phố hoan nghênh hai xã Thư Lâm và Đông Anh cùng các địa phương liên quan đã tích cực tham gia thực hiện hai chủ trương lớn của thành phố về phát triển đô thị trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức triển khai dự án, bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu rất cao mà Thành phố đặt ra đối với các dự án.