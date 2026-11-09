Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital quay trở lại ghế cổ đông lớn sau khi gom thêm 5 triệu cổ phiếu DXG

Theo báo cáo giao dịch mới công bố, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu của CTCP Bluemarq Group (mã chứng khoán: DXG, HoSE) trong phiên 4/11.

Trong đó, Gates Foundation Trust mua 50.000 cổ phiếu, Hanoi Investments Holdings Limited mua 1,2 triệu cổ phiếu, Norges Bank mua 800.000 cổ phiếu, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 232.500 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited mua 2,7 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu DXG do nhóm Dragon Capital nắm giữ tăng từ 61,05 triệu đơn vị lên 66,05 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu theo đó tăng từ 4,8% lên 5,2% vốn điều lệ, đưa nhóm quỹ này trở thành cổ đông lớn tại Bluemarq Group.

Đáng chú ý, giao dịch được thực hiện trong phiên 4/11, thời điểm cổ phiếu DXG tăng hết biên độ lên 10.550 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, nhóm Dragon Capital đã chi khoảng 52,75 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu nói trên.

Ở chiều giao dịch của cổ đông nội bộ, ông Hà Đức Hiếu, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Bluemarq Group, cũng vừa đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu DXG với mục đích gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 3/11 đến 2/12/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu DXG do ông Hiếu nắm giữ sẽ tăng từ gần 472.000 đơn vị lên khoảng 15,5 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,04% lên 1,22% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy, DXG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 683 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn duy trì ở mức cao khiến lợi nhuận gộp giảm 45%, xuống còn gần 329 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 42%, đạt 59 tỷ đồng, trở thành một trong những điểm sáng trong cơ cấu doanh thu. Doanh nghiệp cũng cắt giảm 44% chi phí bán hàng, xuống còn 137 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 22% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% đã tạo thêm áp lực lên lợi nhuận.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong quý III chỉ đạt hơn 15 tỷ đồng, giảm tới 84% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của DXG đạt gần 2.823 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Dù vậy, giá vốn tăng 30% khiến lợi nhuận gộp giảm 16%, còn 1.325 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lũy kế 9 tháng đạt hơn 106 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Bluemarq Group mới thực hiện được khoảng 40% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.