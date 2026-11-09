Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến DN Nhật ký kết thương vụ với DN nắm công nghệ khai thác kho báu VN giữ top 3 TG

Ngày 9/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản.

Tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp, bộ, ngành Việt Nam - Nhật Bản. Các văn kiện ký kết này hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn; năng lượng, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh; giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; y tế; tài chính-ngân hàng, hàng không và đầu tư; nông nghiệp, giao thông thông minh và logistics.

Trong số đó, CTCP Tập đoàn Masan ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản).

Cụ thể, theo Biên bản ghi nhớ, Tập đoàn Sojitz sẽ mua 5% cổ phần của CTCP Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MSR) từ Công ty TNHH Masan Horizon (công ty con do Tập đoàn Masan) sở hữu 100% vốn. Giá trị của thương vụ này ước tính khoảng 125 triệu USD.

Các bên đã đặt mục tiêu ký thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và các thủ tục phê duyệt cần thiết.

Bên cạnh việc trở thành cổ đông, Tập đoàn Sojitz dự kiến ký các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối sản phẩm vonfram và florit của MSR tại Nhật Bản. Sojitz sẽ phát triển thị trường cho các sản phẩm trên trong những lĩnh vực như bán dẫn, hạ tầng AI, hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô, hợp kim cứng và hóa chất.

Hợp tác trên giúp MSR mở rộng vị thế chiến lược tại thị trường Nhật Bản, bổ trợ cho quan hệ hợp tác với Elmet tại Mỹ, cũng như nâng cao khả năng dự báo doanh thu dài hạn, mang lại triển vọng kinh doanh rõ ràng hơn cho các cổ đông MSR.

Trước đó, phía Elmet mua 4,99% vốn MSR, đi kèm các thỏa thuận cung ứng dài hạn với sản lượng cam kết khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm, tương ứng tổng doanh thu gộp ước tính 1,5 tỷ USD trong thời hạn hợp tác ban đầu.

Trên thực tế, mức giá chuyển nhượng đợt này dự kiến không thấp hơn giá Elmet đầu tư vào MSR. Trước đó, vào ngày 1/10, Elmet đã hoàn tất việc mua cổ phần với giá khoảng 125 triệu USD, tương đương với hơn 3.200 tỷ đồng. Giao dịch này được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận trên UPCoM, với hơn 55,14 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Masan là một trong những nhà sản xuất vonfram hàng đầu thế giới

Masan High-Tech Materials đang làm chủ công nghệ tái chế vonfram đẳng cấp. Ảnh: MSR

Trên thực tế, Masan High-Tech Materials là doanh nghiệp đứng sau thành công của mỏ Núi Pháo. Đây là doanh nghiệp đang làm chủ công nghệ tái chế vonfram đẳng cấp và hiện là một trong những nhà sản xuất vonfram hàng đầu thế giới, cung cấp vật liệu đầu vào cho các ngành then chốt như điện tử, hàng không - vũ trụ, ô tô, năng lượng tái tạo và quốc phòng.

Doanh nghiệp này cũng không chỉ khai thác tài nguyên mà tập trung đầu tư mạnh cho công nghệ chế biến sâu, nghiên cứu - phát triển và sản xuất các sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu.

Trong 9 tháng đầu năm, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.350 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận tương đương khoảng 170% ngưỡng cao nhất trong kế hoạch cả năm.

Việt Nam đang sở hữu trữ lượng vonfram lớn thứ ba trên thế giới. Ảnh minh họa