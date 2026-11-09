“Gà đẻ trứng vàng” HGI của bầu Đức vừa lên UPCoM, cổ đông sắp nhận cổ tức tiền mặt 7%

Nguồn: HGI

HGI dự chi hơn 131 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Sáng 9/11, 187,3 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), thu về hơn 1.139 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, HGI được áp dụng mức giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu, tương đương giá chào bán thành công trong đợt IPO. Với 187,3 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, doanh nghiệp có giá trị vốn hóa tham chiếu khoảng 11.350 tỷ đồng.

Ngay sau khi mở cửa, cổ phiếu HGI ghi nhận diễn biến tích cực. Kết phiên 9/11, giá cổ phiếu HGI tăng 5,38% lên 63.800 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt khoảng 355,5 tỷ đồng.

Một trong những thông tin thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trước thời điểm HGI lên UPCoM là kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt.

Theo nghị quyết được HĐQT HGI thông qua ngày 6/11, doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 18/11/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 4/12/2026.

Với 187,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGI dự kiến chi khoảng 131,11 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 đã được soát xét.

Bầu Đức từng cam kết cổ tức tiền mặt 50% trong 3 năm liên tiếp

Trước đó, tại buổi IPO Roadshow diễn ra ngày 18/8, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT HGI, từng đưa ra cam kết đáng chú ý về chính sách cổ tức của doanh nghiệp.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT HGI chia sẻ tại buổi IPO Roadshow diễn ra ngày 18/8.

Theo chia sẻ của bầu Đức, HGI dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt 50% trong 3 năm liên tiếp. Đồng thời, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế không thấp hơn vốn điều lệ.

Riêng năm 2026, HGI đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tối thiểu 1.688 tỷ đồng.

Bên cạnh cổ tức tiền mặt, bầu Đức cũng hé lộ khả năng HGI chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 100% trong năm tiếp theo, tương đương tỷ lệ 1:1.

Về triển vọng kinh doanh, lãnh đạo HGI kỳ vọng dư địa mở rộng vùng trồng tại Lào sẽ trở thành động lực tăng trưởng trong những năm tới. Hiện mới khoảng 40% diện tích vùng trồng của doanh nghiệp được đưa vào khai thác. Phần diện tích còn lại dự kiến tiếp tục được đưa vào sản xuất trong giai đoạn 2027-2029.

Trước khi chính thức giao dịch trên UPCoM, HGI đã hoàn tất đợt IPO với việc phân phối thành công toàn bộ 18,8 triệu cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư với mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc đợt phát hành ngày 2/10, doanh nghiệp thu về tổng cộng 1.139,28 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí phát sinh, số tiền thu ròng đạt khoảng 1.126,79 tỷ đồng.

HGI hiện là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG). Được biết, HAG hiện nắm giữ hơn 142,25 triệu cổ phiếu HGI, tương đương khoảng 75,95% vốn điều lệ sau IPO nếu không thay đổi số cổ phần sở hữu.

Với tỷ lệ cổ tức vừa công bố, nếu giữ nguyên lượng cổ phần trên đến ngày chốt quyền, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến nhận về gần 100 tỷ đồng tiền mặt từ công ty con.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HGI ghi nhận doanh thu thuần gần 3.535 tỷ đồng, gấp khoảng 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.129 tỷ đồng, gấp khoảng 4,5 lần cùng kỳ.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.815 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, HGI đã thực hiện khoảng 47% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận năm.