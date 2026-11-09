PNJ "thủng đáy"

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vẫn chưa tìm được điểm dừng sau chuỗi lao dốc kéo dài nhiều tháng. Trong phiên giao dịch ngày 9/11, áp lực bán tiếp tục đẩy thị giá PNJ giảm 5,65% xuống còn 14.200 đồng/cp, xuyên thủng vùng đáy trước đó và rơi về mức thấp nhất trong gần một thập kỷ. Thanh khoản ghi nhận gần 11,76 triệu cổ phiếu được sang tay.

Đáng chú ý, đà giảm của PNJ diễn ra ngay cả khi doanh nghiệp liên tiếp công bố các động thái tái cấu trúc nhằm tháo gỡ khó khăn. Kể từ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung gửi lời xin lỗi tới hơn 1.000 cổ đông, thị giá PNJ đã giảm thêm khoảng 26%, từ 19.200 đồng xuống còn 14.200 đồng/cp.

Chỉ trong chưa đầy ba tuần, vốn hóa doanh nghiệp đã "bốc hơi" thêm khoảng 2.560 tỷ đồng, xuống còn hơn 7.200 tỷ đồng. Nhìn rộng hơn, so với mức 63.100 đồng/cp hồi đầu tháng 7, PNJ hiện đã mất khoảng 77,5% thị giá, đánh dấu một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất của cổ phiếu ngành trang sức này.

Đằng sau chuỗi giảm sâu là hàng loạt diễn biến đáng chú ý tại PNJ, từ hoạt động tái cấu trúc, biến động nhân sự cấp cao đến các đợt bán giải chấp cổ phiếu của người thân lãnh đạo.

Mới nhất, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Giải pháp Tài sản An Tín, doanh nghiệp được thành lập hồi tháng 3/2026 với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ cầm đồ.

Theo đó, PNJ dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 3,25 triệu cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ tại An Tín. HĐQT giao Ban Dự án Công ty An Tín phối hợp với Tổng Giám đốc xây dựng phương án thoái vốn để trình xem xét trước khi triển khai. Hiện doanh nghiệp chưa công bố giá chuyển nhượng, đối tác nhận chuyển nhượng cũng như thời điểm thực hiện.

Song song với hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư, PNJ cũng ghi nhận thay đổi trong bộ máy nhân sự cấp cao. Theo nghị quyết HĐQT ngày 6/11, ông Nguyễn Minh Hải sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp – Tài chính kể từ ngày 17/11/2026 theo nguyện vọng cá nhân. Tổng Giám đốc được giao thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan, đồng thời bảo đảm hoạt động của khối tài chính không bị gián đoạn.

Ở một diễn biến khác, áp lực bán giải chấp cổ phiếu của người thân lãnh đạo vẫn tiếp diễn. Mới đây, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, tiếp tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 2,3 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 4/11, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,93% xuống còn 1,47%.

Đây đã là lần thứ ba bà Ngọc Giao bị bán giải chấp kể từ đầu tháng 10. Trước đó, bà bị bán 2,94 triệu cổ phiếu ngày 8/10 và gần 1,84 triệu cổ phiếu ngày 30/10. Tính từ khi PNJ gặp biến cố hồi đầu tháng 7, các thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đã bán ra tổng cộng khoảng 41 triệu cổ phiếu.

Những giao dịch này càng thu hút sự chú ý sau những chia sẻ của bà Dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10. Trước hơn 1.000 cổ đông, Chủ tịch PNJ thừa nhận doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn đặc biệt khó khăn, đồng thời gửi lời xin lỗi khi giá cổ phiếu lao dốc và kế hoạch lợi nhuận phải điều chỉnh từ lãi sang lỗ.

Liên quan đến việc bán cổ phiếu của bản thân và gia đình, bà Dung cho biết đây không phải lựa chọn mong muốn ban đầu, song trong hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên lớn nhất là bảo đảm khả năng tồn tại và duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Những biến động trên thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của PNJ suy giảm mạnh. Trong quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ mức lãi gần 496 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang lỗ gần 258 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu PNJ đạt khoảng 32.704 tỷ đồng, tăng 29%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 471 tỷ đồng, giảm gần 71% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh chịu áp lực từ sức mua suy yếu, chính sách thu đổi sản phẩm và sự sụt giảm biên lợi nhuận trong mảng trang sức.

Trước tình hình này, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mức lỗ sau thuế dự kiến hơn 6.270 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản dự phòng khoảng 7.071 tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ thu đổi sản phẩm.

Đồng thời, PNJ lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính và phục vụ quá trình tái cấu trúc.



