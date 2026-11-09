Ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp bổ nhiệm dàn lãnh đạo mới, cổ phiếu bất ngờ "bốc đầu" trên sàn chứng khoán

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã: TV1) vừa công bố loạt thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc mới và tái bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc.

Cụ thể, HĐQT TV1 đã thông qua việc bổ nhiệm lại ông Trần Thái Hải giữ chức Phó Tổng giám đốc với thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/9/2026.

Cùng với đó, TV1 bổ nhiệm ông Phùng Thế Anh, trước đó là Giám đốc Trung tâm Tư vấn Lưới điện, giữ chức Phó Tổng giám đốc trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 2/11/2026.

Doanh nghiệp cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới, giữ chức Phó Tổng giám đốc với thời hạn tương tự, hiệu lực từ ngày 2/11/2026.

Đợt kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh bộ máy lãnh đạo TV1 trước đó có nhiều biến động. Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT TV1, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Đến nay, ông Chỉnh mới bị tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 2/6/2026 và chưa ghi nhận quyết định miễn nhiệm hay bầu người thay thế.

Từ ngày 2/6/2026, ông Nguyễn Kim Cương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được giao phụ trách hoạt động của HĐQT.

Tại báo cáo tài chính bán niên năm 2026, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra vấn đề nhấn mạnh liên quan đến vụ án đang được điều tra. Theo giải trình của TV1, tại thời điểm 30/6/2026, vụ án chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở những thông tin và tài liệu hiện có, doanh nghiệp đánh giá chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan cần phải ước tính và trích lập dự phòng.

Lợi nhuận quý 3 tăng bằng lần so với cùng kỳ

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của TV1 cải thiện đáng kể. Trong quý 3/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 168 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 65 tỷ đồng, tăng khoảng 27%.

Đáng chú ý, lợi nhuận khác trong quý 3 đạt gần 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 4 tỷ đồng. Khoản này chủ yếu đến từ thu nhập khác gần 34 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế quý 3 của TV1 đạt gần 77 tỷ đồng, cao hơn hơn 2 lần so với mức 34 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng, tăng khoảng 150%, tương đương gấp khoảng 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TV1 đạt gần 447 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng khoảng 41% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Trên thị trường, cổ phiếu TV1 đóng cửa phiên 9/11 với mức tăng mạnh gần 4%, thị giá leo lên mốc 21.000 đồng/cp, cao nhất trong vòng 4 tháng.