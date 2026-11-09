MBS dự báo lợi nhuận năm 2026 của loạt doanh nghiệp “hot”, một ông lớn có thể tăng hơn 100%

Chứng khoán MB (MBS) mới đây công bố danh mục cổ phiếu tiêu biểu tháng 11/2026 gồm VHM, VCB, STB, HPG, TCB, GVR, MWG và TCX.

Đáng chú ý, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 của nhiều doanh nghiệp trong danh sách này ở mức khá cao. Theo dự báo của MBS, HPG có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tới 101%, cao nhất trong nhóm.

Đứng sau là VHM với mức tăng trưởng dự kiến 94%, MWG khoảng 77% và GVR khoảng 59%. Nhóm ngân hàng có mức tăng vừa phải hơn, gồm VCB khoảng 29%, TCB 18% và STB gần 8%, trong khi TCX được kỳ vọng tăng khoảng 11%.

HPG, VHM, MWG dẫn đầu về tốc độ tăng lợi nhuận

Với Hòa Phát, MBS đánh giá kết quả kinh doanh quý 3 tiếp tục tích cực trong bối cảnh giá bán và sản lượng cùng cải thiện. Sản lượng tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại mảng thép cuộn cán nóng, trong khi biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện.

MBS cho rằng kết quả kinh doanh của HPG có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi tăng trưởng tiêu thụ và nhu cầu xây dựng bước vào mùa cao điểm. Trên cơ sở đó, lợi nhuận ròng năm 2026 được dự báo tăng khoảng 101% so với năm trước.

Với Vinhomes, động lực chính đến từ tiến độ mở bán và bàn giao tại các đại dự án. MBS kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 tăng mạnh nhờ đóng góp từ các dự án lớn như Green Paradise, Global Gate Hạ Long, Sài Gòn Park và Hải Vân Bay, cùng khả năng ghi nhận thêm thu nhập từ chuyển nhượng dự án.

Trong khi đó, Thế Giới Di Động được kỳ vọng hưởng lợi từ tăng trưởng của mảng bán lẻ điện thoại, điện máy và sự cải thiện của Bách Hóa Xanh. MBS cho rằng tài chính tiêu dùng, chu kỳ sản phẩm mới và việc mở rộng quy mô Bách Hóa Xanh tiếp tục là các động lực đáng chú ý, qua đó hỗ trợ lợi nhuận năm 2026 tăng khoảng 77%.

GVR cũng nằm trong nhóm được dự báo tăng trưởng cao, với lợi nhuận có thể tăng khoảng 59%. Động lực chính đến từ quỹ đất khu công nghiệp và tiến độ triển khai các dự án mới như Hiệp Thạnh, NTU3, Rạch Bắp giai đoạn 2, Bắc Đồng Phú mở rộng và Minh Hưng 3 giai đoạn 2.

Đại diện nhóm ngân hàng vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số

Ở nhóm ngân hàng, Vietcombank được MBS dự báo lợi nhuận năm 2026 tăng khoảng 29%. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng, biên lãi ròng cải thiện và khả năng gia tăng thu nhập ngoài lãi.

MBS cũng đánh giá chất lượng tài sản của Vietcombank tiếp tục ở mức tốt so với mặt bằng ngành, tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo.

Techcombank được dự báo tăng trưởng lợi nhuận khoảng 18%, nhờ tín dụng duy trì tích cực, CASA ở mức cao và cơ cấu cho vay ngày càng đa dạng hơn.

Trong khi đó, với Sacombank, MBS tập trung nhiều hơn vào câu chuyện xử lý tài sản tồn đọng. Việc hoàn tất đấu giá các tài sản cũ có thể tạo thêm thu nhập khác và hỗ trợ kết quả kinh doanh.

TCX cũng được MBS đưa vào danh mục đáng chú ý nhờ kết quả kinh doanh tích cực và khả năng hưởng lợi nếu thanh khoản thị trường chứng khoán cải thiện trong những tháng cuối năm.