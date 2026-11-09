Phiên 9/11: Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ đồng, xả mạnh một "cổ phiếu quốc dân"

Tâm lý thị trường thận trọng khiến VN-Index giảm điểm trong phiên đầu tuần. Chỉ số đóng cửa phiên giảm hơn 11 điểm tại 1.714 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt gần 14.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 823 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 806 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VPB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 85 tỷ đồng. Theo sau, MBB và TCB là mã tiếp theo được gom mạnh 61 và 33 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là HPG và VIC bị bán ròng mạnh lần lượt 130 tỷ đồng và 90 tỷ đồng. Theo sau, PNJ bị bán 84 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 12 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VC3, NRC.

(Nguồn: Vietcap)