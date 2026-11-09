Tự doanh CTCK bán ròng nửa nghìn tỷ đồng trong phiên đầu tuần, mã nào là tâm điểm?

Sau 02 tuần liên tiếp giảm điểm, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay. VN-Index giảm điểm từ đầu phiên về vùng giá 1.700 điểm với thanh khoản ở mức thấp. Thị trường sau đó phục hồi nhẹ trong phiên chiều, thanh khoản cải thiện. Kết phiên VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,64%) về mức 1.714,32 điểm.

Tự doanh CTCK bán ròng 471 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại SSI với giá trị -89 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (-64 tỷ), VHM (-57 tỷ), VIC (-39 tỷ) và HPG (-36 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như FPT (-28 tỷ), VNM (-26 tỷ), STB (-24 tỷ), TCB (-16 tỷ) và ACB (-15 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, POW được mua ròng mạnh nhất với giá trị 50 tỷ đồng. Theo sau là ELC (10 tỷ), VIB (6 tỷ), PVT (4 tỷ), BID và VCI cùng 3 tỷ, PC1 (2 tỷ), TAL và FUETCC50 cùng 1 tỷ, FUEVFVND (0,04 tỷ đồng).