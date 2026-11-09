“Ông lớn” vật liệu xây dựng tung chiêu bán hàng mới: Không cần vốn vẫn nhận hoa hồng tới 10%

Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất thuộc Tập đoàn Hoa Sen, mới đây triển khai chương trình tiếp thị liên kết trên các nền tảng thương mại điện tử.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, người tham gia có thể lựa chọn sản phẩm trên gian hàng Hoa Sen Home, sau đó gắn vào video, livestream hoặc chia sẻ đường link tiếp thị tới các hội nhóm và cộng đồng trực tuyến. Chương trình hiện áp dụng mức hoa hồng từ 8% đến 10% trên Shopee và TikTok Shop.

Điểm đáng chú ý là người tham gia không cần bỏ vốn nhập hàng, đầu tư kho bãi hay trực tiếp xử lý đơn. Hoa Sen Home sẽ đảm nhiệm khâu đóng gói và vận hành đơn hàng, trong khi người làm affiliate chủ yếu tập trung vào việc sáng tạo nội dung và kết nối sản phẩm với khách hàng.

Danh mục sản phẩm có thể giới thiệu khá rộng, từ thiết bị nhà tắm, nhà bếp, đồ gia dụng đến vật liệu xây dựng cơ bản, bồn nước và máy nước nóng. Đây đều là những nhóm hàng gắn với nhu cầu xây dựng, sửa chữa và hoàn thiện nhà ở.

Người tham gia có thể xây dựng các nội dung tư vấn, hướng dẫn lựa chọn sản phẩm hoặc chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thực tế. Khi đơn hàng đáp ứng điều kiện ghi nhận của nền tảng, hoa hồng sẽ được tính cho người giới thiệu.

Theo Hoa Sen Home, hoạt động tiếp thị liên kết đã phát sinh đơn hàng thực tế, cho thấy kênh này bước đầu tạo ra giao dịch trên các nền tảng số.

Hoạt động tiếp thị liên kết của Hoa Sen Home đã phát sinh đơn hàng thực tế, cho thấy kênh này bước đầu tạo ra giao dịch trên các nền tảng số, bên cạnh việc mở rộng sự hiện diện của sản phẩm

Để tham gia, người dùng cần đăng ký chương trình tiếp thị liên kết trên nền tảng tương ứng, cung cấp các thông tin theo yêu cầu như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và thông tin thuế thu nhập cá nhân, sau đó chờ xét duyệt.

Ông Trần Đình Tài, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, cho biết việc đẩy mạnh tiếp thị liên kết trên Shopee và TikTok Shop nằm trong định hướng mở rộng kênh bán hàng trực tuyến của Hoa Sen Home. Doanh nghiệp muốn tăng cường kết nối với cộng đồng sáng tạo nội dung, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng, thiết bị nhà tắm, nhà bếp và đồ gia dụng.

Cách làm này cũng giúp Hoa Sen Home mở rộng "điểm chạm" bán hàng ra ngoài hệ thống cửa hàng vật lý. Thay vì chỉ tiếp cận người mua qua gian hàng hoặc quảng cáo trực tiếp, sản phẩm có thể xuất hiện trong video ngắn, livestream và các cộng đồng trực tuyến do nhà sáng tạo nội dung xây dựng.

Hiện Hoa Sen Home được phát triển theo mô hình One-stop Shop, cung cấp hơn 15.000 mã sản phẩm cho nhiều hạng mục xây dựng và hoàn thiện nhà ở. Doanh nghiệp cho biết hệ thống hiện có hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó hơn 150 siêu thị hiện đại.