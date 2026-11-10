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Phiên 10/11: Khối ngoại mua ròng mạnh tay gần 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào được "gom" nhiều nhất?

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 10/11: Khối ngoại mua ròng mạnh tay gần 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào được "gom" nhiều nhất?

Ở chiều ngược lại, FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, với giá trị khoảng 88 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khởi sắc trong phiên 10/11 khi VN-Index tăng gần 29 điểm, lên 1.743 điểm. Thanh khoản trên HoSE duy trì ở mức thấp với giá trị khớp lệnh khoảng 13.090 tỷ đồng. Điểm tích cực là khối ngoại quay lại mua ròng khoảng 462 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 478 tỷ đồng

Chiều mua, KDH dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị khoảng 87 tỷ đồng. Xếp sau là POW với gần 77 tỷ đồng và SSI với khoảng 68 tỷ đồng. Hai cổ phiếu bất động sản VHM và NVL cũng được mua ròng lần lượt khoảng 59 tỷ đồng và 57 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, với giá trị khoảng 88 tỷ đồng. Tiếp theo là VIX khoảng 62 tỷ đồng và MSB gần 55 tỷ đồng. Ngoài ra, MSN và PNJ lần lượt bị bán ròng khoảng 39 tỷ đồng và 38 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng

Chiều mua, IDC đứng đầu chiều mua ròng với khoảng 7 tỷ đồng, theo sau là SHS và HUT, cùng được mua ròng khoảng 4 tỷ đồng. CEO ghi nhận giá trị mua ròng gần 2 tỷ đồng, trong khi VFS được mua ròng chưa tới 1 tỷ đồng.

Chiều bán ròng tập trung chủ yếu tại PVS, với giá trị khoảng 22 tỷ đồng. MBS đứng sau với hơn 4 tỷ đồng. Các mã VTZ, MST và EVS đều bị bán ròng quanh hoặc dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, TIN được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 4 tỷ đồng. PCB đứng sau với gần 2 tỷ đồng. Các mã QNS, MPC và MML cũng được mua ròng nhưng giá trị đều dưới 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VEA dẫn đầu với giá trị bán ròng khoảng 8 tỷ đồng. Tiếp theo là MSR khoảng 1 tỷ đồng, trong khi F88, ACV và CMF đều bị bán ròng dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

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