Thuduc House muốn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, MCK: TDH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuduc House.

Theo đó, pháp nhân mới có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do Thuduc House góp 100% vốn bằng tiền mặt/chuyển khoản theo quy định của pháp luật.

Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn hợp pháp của của Thuduc House. Thời hạn và tiến độ góp vốn được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty và phương án góp vốn được phê duyệt.

Ảnh minh họa: TDH

Đáng chú ý, Đầu tư và Phát triển Thuduc House đăng ký 31 ngành, nghề kinh doanh, trong đó lựa chọn bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép làm hoạt động chính. Đây là ngành hoàn toàn mới so với lĩnh vực bất động sản vốn gắn liền với hoạt động truyền thống của Thuduc House.

Bên cạnh đó, Thuduc House cử ông Vũ Văn Quân làm người đại diện theo ủy quyền của công ty tại Đầu tư và Phát triển Thuduc House, đồng thời đảm nhiệm chức Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần hơn 44,5 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ doanh nghiệp còn thu về gần 1,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 16,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khoản thu nhập khác giảm mạnh từ 96,8 tỷ đồng xuống còn gần 1,3 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Thuduc House báo lỗ ròng gần 2,9 tỷ đồng trong quý III/2026, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn báo lãi hơn 84,2 tỷ đồng.

Theo giải trình của Thuduc House, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mức nền lợi nhuận cao của năm trước, khi công ty ghi nhận khoản thu nhập lớn từ việc thắng kiện vụ tranh chấp dân sự với thuế TP.HCM.

Bên cạnh đó, công ty con đang tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý và mở rộng thị phần. Mặc dù làm phát sinh chi phí trong ngắn hạn, hoạt động này được kỳ vọng sẽ sớm mang lại nguồn lợi nhuận ổn định trong các kỳ tiếp theo.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thuduc House mang về doanh thu thuần hơn 135,7 tỷ đồng, tăng 121,4% so với 9 tháng đầu năm 2025; lỗ ròng sau thuế gần 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 103,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thuduc House giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn gần 678,9 tỷ đồng; tổng nợ phải trả giảm từ 504,1 tỷ đồng xuống gần 488,4 tỷ đồng.