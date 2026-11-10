Vietcap: Hệ sinh thái Vingroup chiếm gần 10% tổng dư nợ của Sacombank

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcap sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư của Sacombank, dư nợ đối với hệ sinh thái Vingroup, bao gồm các đơn vị liên quan và nhà thầu phụ tham gia các dự án của tập đoàn này, hiện chiếm gần 10% tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã STB). Riêng phần dư nợ trực tiếp với Vingroup chiếm khoảng 3-4%.

Tăng trưởng tín dụng của Sacombank đạt 11,8% so với đầu năm tại thời điểm cuối quý 3/2026, tăng mạnh từ mức 1,5% của 6 tháng đầu năm. Theo Vietcap, nhịp tăng tốc này đến khi ngân hàng đẩy mạnh cho vay sau khi hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu vận hành.

Cơ cấu dư nợ cũng dịch chuyển rõ rệt về phía khách hàng doanh nghiệp. Cho vay doanh nghiệp chiếm 59,2% tổng dư nợ trong quý 3, so với 50,8% của quý 2 và 47,0% vào cuối năm 2025. Báo cáo nhận định đây là kết quả của chiến lược chuyển sang phục vụ các doanh nghiệp lớn và hệ sinh thái của nhóm khách hàng này, và Sacombank đặt mục tiêu để nhóm này chiếm khoảng 20-25% quy mô bảng cân đối kế toán trong 3-5 năm tới.

Theo báo cáo, một số khoản vay giải ngân trong quý 3 được miễn tính vào hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Nếu loại các khoản này, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8-9% so với đầu năm, thay vì 11,8%. Sacombank cho rằng ngân hàng có thể vượt hạn mức được giao (11,5%) nhờ tài trợ các dự án hạ tầng ngoài hạn mức, với khả năng đạt 20% hoặc cao hơn.

Đáng chú ý, thu nhập phí thuần của Sacombank tăng mạnh trong quý 2 và quý 3. Ngân hàng giải thích khoản phí cam kết bao gồm nhiều dịch vụ ngoài việc dự phòng vốn cho các khoản giải ngân tương lai: khách hàng trả trước một khoản phí để ngân hàng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quy mô lớn khi phát sinh, còn các dịch vụ như chuyển tiền, mở thư tín dụng (LC) hay bảo lãnh được thu phí riêng. Sacombank kỳ vọng thu nhập phí năm tới vẫn cao hơn đáng kể so với mức lịch sử, dù có thể thấp hơn mặt bằng cao bất thường của năm nay.

Trước đó, ngày 24/4/2026, Sacombank và Tập đoàn Vingroup đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện. Theo nội dung thỏa thuận, Sacombank sẽ cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng toàn diện cho Vingroup, các công ty con, công ty liên kết và đơn vị thành viên, tập trung vào tài trợ vốn cho các dự án đầu tư, giải pháp thanh toán và quản lý dòng tiền tập trung. Ở chiều ngược lại, Sacombank cũng ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vingroup như giao thông, khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng và các sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái của tập đoàn.