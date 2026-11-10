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Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền như sau

| | Tài chính - ngân hàng

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện các tài khoản chào mời mua, bán hoặc trao đổi tiền bẩn giá rẻ nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền cọc, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "mua bán tiền bẩn" trên không gian mạng

Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình phát cảnh báo cho hay, trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện các tài khoản thường xuyên đăng tải bài viết chào mời mua, bán hoặc trao đổi tiền bẩn giá rẻ với lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền cọc, từ đó chiếm đoạt tài sản hoặc lôi kéo tham gia các giao dịch bất hợp pháp.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền như sau - Ảnh 1.

Ảnh được tạo bởi AI.

Để tạo lòng tin và thu hút được nhiều người tham gia, các đối tượng sử dụng tài khoản ẩn danh hoặc tài khoản mới lập đăng tải bài viết, hình ảnh, video với số lượng tiền mặt lớn gồm nhiều mệnh giá khác nhau kèm theo nội dung lôi kéo người dân tham gia "mua tiền bẩn" là cách làm giàu nhanh hoặc có thể kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn.

Một số đối tượng còn sử dụng hình ảnh, video dàn dựng hoặc thông tin giao dịch giả nhằm tạo cảm giác hoạt động mua bán là có thật, khiến người xem nảy sinh tâm lý tò mò, ham lợi và chủ động liên hệ.

Sau khi thu hút được người quan tâm, đối tượng yêu cầu liên hệ qua tin nhắn riêng hoặc chuyển sang các nền tảng khác để trao đổi.

Tiếp đó, đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, phí giao dịch, phí vận chuyển, phí xác minh hoặc các khoản tiền phát sinh khác.

Khi nhận được tiền, đối tượng có thể lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc tiếp tục đưa ra những yêu cầu thanh toán mới nhằm chiếm đoạt thêm tài sản.

Không cung cấp tài khoản ngân hàng, nhận hoặc chuyển tiền không rõ nguồn gốc

Cơ quan công an khuyến cáo, việc cung cấp tài khoản ngân hàng, nhận hoặc chuyển tiền không rõ nguồn gốc theo chỉ dẫn của đối tượng có thể khiến cá nhân bị lợi dụng tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Tùy thuộc vào tính chất, hành vi thực tế, nhận thức và các tình tiết liên quan, người tham gia có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo liên quan đến việc chào mời mua, bán "tiền bẩn" trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân:

Cảnh giác trước các lời mời mua, đổi tiền bẩn, tiền không rõ nguồn gốc trên không gian mạng với cam kết nhận được lợi nhuận cao lớn hơn số tiền bỏ ra hoặc yêu cầu giao dịch bí mật. Không tiếp tay, chia sẻ, lan truyền, phát tán nội dung quảng cáo chào mời mua, bán "tiền bẩn" trên không gian mạng

Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí giao dịch theo hướng dẫn, yêu cầu của các đối tượng chào mời mua, bán "tiền bẩn".

Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền như sau - Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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