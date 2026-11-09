Nóng: Ngân hàng Nhà nước sẽ mua ngoại tệ giao ngay, bơm VND cho hệ thống ngân hàng vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần từ ngày 11/11

Theo thông báo mới được công bố, NHNN sẽ thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11/11/2026. Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ, phiên mua ngoại tệ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Tỷ giá mua can thiệp được NHNN ấn định ở mức 25.500 đồng/USD. Khác với giao dịch hoán đổi ngoại tệ có cam kết mua bán ngược chiều tại một thời điểm xác định trong tương lai, phương án lần này được thực hiện dưới hình thức mua ngoại tệ giao ngay.

Về cơ chế, khi các tổ chức tín dụng bán USD cho NHNN, cơ quan điều hành sẽ thanh toán bằng VND theo tỷ giá mua can thiệp. Qua đó, lượng VND tương ứng được đưa vào hệ thống ngân hàng, góp phần bổ sung thanh khoản tiền Đồng và hỗ trợ khả năng cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng.

Với tỷ giá 25.500 đồng/USD, cứ mỗi 1 tỷ USD được NHNN mua vào sẽ tương ứng với khoảng 25.500 tỷ đồng được cung ứng bằng VND. Hiện, NHNN chưa thông báo hạn mức mua ngoại tệ mỗi phiên, do đó chưa thể xác định tổng lượng VND có thể được đưa vào hệ thống thông qua phương án này.

Ngân hàng Nhà nước mở rộng bảng cân đối, bơm VND trực tiếp cho hệ thống ngân hàng

Phương án mua ngoại tệ giao ngay được công bố trong bối cảnh NHNN vừa triển khai một công cụ hỗ trợ thanh khoản thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày bên cạnh nghiệp vụ thị trường mở.

Cụ thể, ngày 6/11, NHNN thông báo phương án hoán đổi ngoại tệ với quy mô tối đa 2 tỷ USD, tỷ giá mua giao ngay 24.399 đồng/USD và tỷ giá bán kỳ hạn 24.704 đồng/USD. Ngày giá trị giao dịch là 9/11/2026.

Theo phương án này, các tổ chức tín dụng bán USD cho NHNN để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn. Nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng, lượng VND cung ứng ban đầu có thể đạt gần 48.800 tỷ đồng và sẽ được thu hồi sau 182 ngày.

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai phương án nằm ở tính chất của giao dịch. Đối với hoán đổi ngoại tệ, lượng VND được cung ứng có thời hạn xác định và gắn với nghĩa vụ mua lại USD khi đáo hạn. Trong khi đó, giao dịch mua ngoại tệ giao ngay không kèm theo cam kết bán lại ngoại tệ theo cùng một hợp đồng, qua đó có thể làm tăng lượng VND trong hệ thống mà không phát sinh nghĩa vụ hoàn trả tại một kỳ hạn định trước.

Việc triển khai phương án mới cho thấy NHNN đang muốn hỗ trợ thanh khoản VND mang tính chất dài hạn cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, mức độ tác động thực tế còn phụ thuộc vào khối lượng USD được các tổ chức tín dụng bán cho NHNN và những nghiệp vụ điều tiết tiền tệ khác của cơ quan điều hành.

Tăng thanh khoản VND trong bối cảnh hệ thống ngân hàng chịu áp lực giảm lãi suất

Động thái mới của NHNN diễn ra sau khi cơ quan này liên tiếp đưa ra các yêu cầu nhằm giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.

Trước đó, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp giảm chi phí vốn, tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Trong bối cảnh đó, việc NHNN mua ngoại tệ giao ngay có thể tạo thêm nguồn VND cho các tổ chức tín dụng có nhu cầu bán USD. Nguồn thanh khoản bổ sung có thể góp phần giảm bớt nhu cầu tìm kiếm vốn trên thị trường liên ngân hàng, qua đó hỗ trợ điều kiện thực hiện mục tiêu giảm lãi suất.

Dù vậy, tác động đối với mặt bằng lãi suất sẽ không diễn ra một cách tự động mà còn phụ thuộc vào quy mô giao dịch thực tế, nhu cầu vốn của các ngân hàng và diễn biến thanh khoản toàn hệ thống.

Bên cạnh hỗ trợ thanh khoản VND, hoạt động mua ngoại tệ giao ngay còn có thể làm tăng lượng ngoại tệ do NHNN nắm giữ. Tuy nhiên, hiệu quả đối với dự trữ ngoại hối và cung tiền cần được đánh giá trên cơ sở khối lượng mua thực tế cũng như các hoạt động điều hành khác.

Như vậy, sau phương án hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, việc triển khai mua ngoại tệ giao ngay định kỳ từ ngày 11/11 tiếp tục mở thêm một kênh cung ứng VND dài hạn cho hệ thống ngân hàng.

Tại họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 do NHNN tổ chức, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết, diễn biến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn thời gian qua đang tạo ra nhiều áp lực đối với tỷ giá, lãi suất và lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

Thời gian qua, NHNN đã sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ liên quan đến tăng trưởng tín dụng, lãi suất, tỷ giá và thanh khoản hệ thống để ứng phó với những biến động từ thị trường quốc tế.

“Ngân hàng Nhà nước một mặt rất thận trọng với lạm phát, không chủ quan với lạm phát, nhưng mặt khác cũng tìm mọi cách để hỗ trợ trong phạm vi cho phép của chính sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển kinh tế”, ông Phạm Chí Quang cho biết.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, yêu cầu đặt ra đối với điều hành hiện nay là đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao và kiểm soát lạm phát. Trong khi nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, diễn biến giá cả trong nước đang tạo thêm áp lực đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng.

Từ nay đến cuối năm, NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ các kênh cung ứng tiền nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát; bám sát diễn biến giá cả và phối hợp với các bộ, ngành trong điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, qua đó góp phần hạn chế tốc độ tăng của CPI.

Ông Phạm Chí Quang nhấn mạnh, đối với một nền kinh tế có độ mở lớn và quy mô xuất nhập khẩu cao như Việt Nam, biến động tỷ giá có thể tác động đáng kể đến mặt bằng giá trong nước trong điều kiện lạm phát toàn cầu còn cao. Vì vậy, nếu tỷ giá không được kiểm soát phù hợp, áp lực giá từ bên ngoài có thể truyền dẫn vào CPI trong nước.

“Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá”, lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ nhấn mạnh. Theo số liệu được lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ cập nhật tại họp báo, đồng Việt Nam đang tăng khoảng 1,12% so với USD, trong khi chỉ số DXY phản ánh sức mạnh của đồng USD có thời điểm vượt 102 điểm và tăng hơn 4% so với đầu năm.

Ông Quang cũng chia sẻ, nhiều đồng tiền trong khu vực châu Á cũng như một số đồng tiền chủ chốt trên thế giới giảm giá so với USD. Trong đó có đồng yen Nhật, ringgit Malaysia, peso Philippines, rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ, cùng euro, franc Thụy Sĩ và bảng Anh. Mức giảm của nhiều đồng tiền vào khoảng 2-7%.

Trong điều kiện đó, việc đồng Việt Nam vẫn duy trì diễn biến tương đối ổn định được ông Phạm Chí Quang đánh giá là kết quả của nỗ lực trong quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá thời gian qua.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ lãi suất trong mối tương quan với tỷ giá, theo định hướng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tìm điểm cân bằng hợp lý giữa hai yếu tố này.