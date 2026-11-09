Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xử lý nghiêm các ngân hàng không giảm lãi suất cho vay, giám sát khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tăng trưởng tín dụng và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, về điều hành chính sách tiền tệ, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền, bao gồm lãi suất và tỷ giá, giá trị đối nội và đối ngoại của đồng Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngân hàng Nhà nước phải thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm doanh nghiệp và người dân được thụ hưởng chính sách.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về lãi suất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật, không chấp hành chỉ đạo giảm lãi suất cho vay, có hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Về tăng trưởng tín dụng, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, thúc đẩy tín dụng đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo chủ trương của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Đối với hoạt động cấp tín dụng, Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng kinh doanh bất động sản và tín dụng ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, theo dõi, giám sát dư nợ tín dụng và khả năng trả nợ vay đến hạn của doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là các doanh nghiệp đang cơ cấu lại nợ; tập trung xử lý nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu mới.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu triển khai có hiệu quả Đề án "Tiếp tục hiện đại hoá hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa" ban hành theo Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, quản lý, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Chính phủ cũng yêu cầu kiên quyết xử lý tình trạng "sân sau", sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.

Về quản lý dự trữ ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước được giao hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/11/2026.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước phải rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý thị trường ngoại hối, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ theo quy định.