Ngày 9/11, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo tổng hợp từ biểu lãi suất niêm yết của MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB, đối với kỳ hạn 9 tháng, mức lãi suất huy động tại quầy dao động từ 4,1% đến 6,3%/năm, tùy từng ngân hàng và nhóm tiền gửi.

Trong đó, VPBank niêm yết lãi suất 6,3%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm khảo sát. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 23,63 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng.

Sacombank áp dụng lãi suất 5,8%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Nếu gửi 500 triệu đồng, tiền lãi dự kiến sau 9 tháng đạt khoảng 21,75 triệu đồng.

Techcombank niêm yết lãi suất 5,55%/năm đối với khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng tại quầy. Khoản tiền gửi 500 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 20,81 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng dành cho khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng ở mức 5,3%/năm. Với 500 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng có thể nhận khoảng 19,88 triệu đồng tiền lãi.

HDBank áp dụng lãi suất 4,7%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường kỳ hạn 9 tháng tại quầy, tương ứng khoảng 17,63 triệu đồng tiền lãi nếu gửi 500 triệu đồng.

Trong khi đó, ACB niêm yết lãi suất tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 9 tháng ở mức 4,2%/năm. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng nhận khoảng 15,75 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng.

MB có mức lãi suất tại quầy kỳ hạn 9 tháng là 4,1%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 500 triệu đồng gửi tiết kiệm, tiền lãi dự kiến đạt khoảng 15,38 triệu đồng.

Như vậy, trong nhóm ngân hàng khảo sát, VPBank có lãi suất tại quầy cao nhất ở kỳ hạn 9 tháng với 6,3%/năm, trong khi MB thấp nhất với 4,1%/năm. Chênh lệch giữa hai mức lãi suất là 2,2 điểm %, tương ứng khoảng 8,25 triệu đồng tiền lãi đối với khoản gửi 500 triệu đồng trong 9 tháng.

Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng

Dưới đây là mức lãi suất niêm yết và số tiền lãi dự kiến nếu khách hàng gửi 500 triệu đồng, nhận lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 6,30 23.625.000 đồng 6,60 24.750.000 đồng Sacombank 5,80 21.750.000 đồng 6,70 25.125.000 đồng Techcombank 5,55 20.812.500 đồng 6,05 22.687.500 đồng SHB 5,30 19.875.000 đồng 5,90 22.125.000 đồng HDBank 4,70 17.625.000 đồng 4,80 18.000.000 đồng ACB 4,20 15.750.000 đồng 4,70 17.625.000 đồng MB 4,10 15.375.000 đồng 5,20 19.500.000 đồng

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 9/12. Đây là số tiền lãi tham khảo, giả định gửi đủ 9 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: Sacombank niêm yết lãi suất cao nhất 6,7%/năm

Ở hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 9 tháng tại cả 7 ngân hàng đều cao hơn so với gửi tại quầy, dao động từ 4,7% đến 6,7%/năm.

Sacombank niêm yết mức lãi suất 6,7%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, cao nhất trong nhóm khảo sát. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 25,13 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng.

Đáng chú ý, mức lãi suất online tại Sacombank cao hơn 0,9 điểm % so với gửi tại quầy. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, chênh lệch tiền lãi giữa hai hình thức lên tới 3,375 triệu đồng.

VPBank đứng tiếp theo với mức lãi suất online 6,6%/năm dành cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 500 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng có thể nhận khoảng 24,75 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng, cao hơn 1,125 triệu đồng so với gửi tại quầy.

Techcombank áp dụng lãi suất online 6,05%/năm đối với khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 500 triệu đồng mang lại khoảng 22,69 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng, cao hơn 1,875 triệu đồng so với gửi tại quầy.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 9 tháng ở mức 5,9%/năm, tương ứng khoảng 22,13 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 500 triệu đồng. Mức lãi suất này cao hơn 0,6 điểm % so với gửi tại quầy, giúp khách hàng nhận thêm khoảng 2,25 triệu đồng.

MB áp dụng lãi suất 5,2%/năm đối với sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass có số tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng nhận khoảng 19,5 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng, cao hơn 4,125 triệu đồng so với gửi tại quầy.

Đây cũng là mức chênh lệch tiền lãi giữa hai hình thức gửi lớn nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát, khi lãi suất online của MB cao hơn 1,1 điểm % so với lãi suất tại quầy.

Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 9 tháng ở mức 4,8%/năm. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 18 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 375.000 đồng so với gửi tại quầy.

ACB áp dụng lãi suất online 4,7%/năm đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt khoảng 17,63 triệu đồng, cao hơn 1,875 triệu đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Nhìn chung, với kỳ hạn 9 tháng, Sacombank đang có mức lãi suất online cao nhất trong nhóm 7 ngân hàng khảo sát, đạt 6,7%/năm. Trong khi đó, ACB niêm yết mức thấp nhất là 4,7%/năm.