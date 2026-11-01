Ngày 8/11, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 1 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Gửi tại quầy: Sacombank có lãi suất cao nhất

Theo tổng hợp từ biểu lãi suất niêm yết của MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB, đối với kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất huy động tại quầy dao động từ 3,5% đến 4,6%/năm, tùy từng ngân hàng và nhóm tiền gửi.

Trong đó, Sacombank niêm yết lãi suất 4,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 1,92 triệu đồng tiền lãi sau một tháng.

VPBank áp dụng lãi suất 4,45%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Nếu gửi 500 triệu đồng, tiền lãi dự kiến sau một tháng đạt khoảng 1,85 triệu đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng dành cho khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng ở mức 4,4%/năm. Với 500 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng có thể nhận khoảng 1,83 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank niêm yết lãi suất 4,05%/năm đối với khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng tại quầy. Khoản tiền gửi 500 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 1,69 triệu đồng tiền lãi sau một tháng.

Tương tự, ACB áp dụng lãi suất 4%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 1 tháng, tương ứng khoảng 1,67 triệu đồng tiền lãi nếu gửi 500 triệu đồng.

Trong khi đó, MB niêm yết lãi suất 3,7%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,54 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 500 triệu đồng.

HDBank có mức lãi suất tiết kiệm thông thường tại quầy kỳ hạn 1 tháng là 3,5%/năm. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng nhận khoảng 1,46 triệu đồng tiền lãi sau một tháng.

Như vậy, trong nhóm ngân hàng khảo sát, Sacombank có lãi suất tại quầy cao nhất ở kỳ hạn 1 tháng với 4,6%/năm, trong khi HDBank thấp nhất với 3,5%/năm. Chênh lệch giữa hai mức lãi suất là 1,1 điểm %, tương ứng khoảng 458.000 đồng tiền lãi đối với khoản gửi 500 triệu đồng trong một tháng.

Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng

Dưới đây là mức lãi suất niêm yết và số tiền lãi dự kiến nếu khách hàng gửi 500 triệu đồng, nhận lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 4,45 1.854.167 đồng 4,75 1.979.167 đồng Sacombank 4,60 1.916.667 đồng 4,75 1.979.167 đồng SHB 4,40 1.833.333 đồng 4,60 1.916.667 đồng Techcombank 4,05 1.687.500 đồng 4,25 1.770.833 đồng MB 3,70 1.541.667 đồng 4,50 1.875.000 đồng ACB 4,00 1.666.667 đồng 4,50 1.875.000 đồng HDBank 3,50 1.458.333 đồng 4,20 1.750.000 đồng

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 1/12, làm tròn đến đồng. Đây là số tiền lãi tham khảo, giả định gửi đủ một tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: VPBank và Sacombank cùng niêm yết mức 4,75%/năm

Ở hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tại cả 7 ngân hàng đều cao hơn so với gửi tại quầy.

VPBank và Sacombank cùng niêm yết mức lãi suất 4,75%/năm, cao nhất trong nhóm khảo sát. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 1,98 triệu đồng tiền lãi sau một tháng.

Đáng chú ý, tại VPBank, mức lãi suất online 4,75%/năm cao hơn 0,3 điểm % so với gửi tại quầy. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, chênh lệch tiền lãi giữa hai hình thức khoảng 125.000 đồng.

Tại Sacombank, lãi suất online 4,75%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên. So với mức 4,6%/năm tại quầy dành cho nhóm từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, gửi online giúp khách hàng nhận thêm khoảng 62.500 đồng tiền lãi với khoản gửi 500 triệu đồng.

SHB niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,6%/năm, tương ứng khoảng 1,92 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 500 triệu đồng. Mức lãi suất này cao hơn 0,2 điểm % so với gửi tại quầy.

MB áp dụng lãi suất 4,5%/năm đối với sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass có số tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng nhận khoảng 1,88 triệu đồng tiền lãi sau một tháng, cao hơn khoảng 333.000 đồng so với gửi tại quầy.

ACB cũng niêm yết mức lãi suất online 4,5%/năm đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt khoảng 1,88 triệu đồng, cao hơn khoảng 208.000 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Trong khi đó, Techcombank áp dụng lãi suất online 4,25%/năm cho khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 500 triệu đồng mang lại khoảng 1,77 triệu đồng tiền lãi sau một tháng, cao hơn khoảng 83.000 đồng so với gửi tại quầy.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,2%/năm, tương ứng khoảng 1,75 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 500 triệu đồng. So với gửi tại quầy, khách hàng có thể nhận thêm khoảng 292.000 đồng tiền lãi.

Nhìn chung, với kỳ hạn 1 tháng, VPBank và Sacombank đang có mức lãi suất online cao nhất trong nhóm 7 ngân hàng khảo sát, cùng đạt 4,75%/năm. Trong khi đó, HDBank niêm yết mức thấp nhất là 4,2%/năm.

Đối với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến khi gửi online tại các ngân hàng dao động từ 1,75 triệu đồng đến gần 1,98 triệu đồng sau một tháng.