Tỷ giá USD/VND có thêm yếu tố hỗ trợ trong những tháng cuối năm

Tỷ giá ngân hàng và tự do cùng giảm

Theo diễn biến từ ngày 1/8 đến 5/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tăng từ khoảng 25.340 đồng/USD lên 25.620 đồng/USD, tương đương mức tăng khoảng 280 đồng, gần 1,1%.

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng và trên thị trường tự do có xu hướng giảm so với đầu tháng 8. Đến ngày 5/11, giá bán USD tại Vietcombank ở mức khoảng 25.890 đồng/USD, còn giá bán trên thị trường tự do khoảng 26.130 đồng/USD. Chênh lệch giữa 2 mức giá vào khoảng 240 đồng/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá bán tại ngân hàng, thị trường tự do. Nguồn: Tổng hợp

Diễn biến này cho thấy áp lực tỷ giá trên thị trường giao dịch đã dịu bớt so với giai đoạn đầu tháng 8, thể hiện qua xu hướng giảm của giá USD tại các ngân hàng và thị trường tự do.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, phản ánh cơ chế điều hành linh hoạt của NHNN trước những biến động của thị trường trong nước và quốc tế. Sự khác biệt về xu hướng giữa các mức tỷ giá cũng cho thấy thị trường ngoại hối đang có những điều chỉnh nhất định, trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ và các yếu tố hỗ trợ VND được cải thiện.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) suy yếu trong những ngày đầu tháng 11, xuống mức 101 điểm, sau khi tăng lên gần 103 điểm trong tháng 10.

Chỉ số DXY giảm về 101 điểm trong sáng ngày 5/11. Nguồn: Tradingview

Diễn biến này chịu tác động từ nhiều yếu tố liên quan đến kinh tế, chính trị và chính sách tiền tệ của Mỹ. Những quan ngại về triển vọng tăng trưởng, các tín hiệu chính sách từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cùng những thay đổi trong bối cảnh chính trị tại Mỹ đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và sức mạnh của đồng bạc xanh. Đà suy yếu của đồng USD trên thị trường quốc tế phần nào làm giảm áp lực đối với các đồng tiền khác, trong đó có VND.

Ở trong nước, cán cân thương mại duy trì kết quả tích cực, hoạt động xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tạo nguồn cung ngoại tệ. Tháng 10/2026 ghi nhận xuất khẩu bứt phá mạnh mẽ, giúp cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu 7,31 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2026, xuất khẩu đạt kỷ lục 499,24 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiều hối những tháng cuối năm cũng là yếu tố hỗ trợ khả năng cân đối cung - cầu trên thị trường.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, nguồn cung ngoại tệ từ xuất khẩu, giải ngân vốn FDI và kiều hối là những yếu tố quan trọng hỗ trợ tỷ giá. Cùng với đó, chênh lệch lãi suất VND - USD trên thị trường liên ngân hàng cũng ảnh hưởng đến việc nắm giữ và giao dịch hai đồng tiền.

Các yếu tố nền tảng hỗ trợ tỷ giá

Báo cáo vĩ mô của Chứng khoán DSC nhận định cán cân thương mại, dòng vốn FDI giải ngân và chênh lệch lãi suất VND - USD là những yếu tố có tác động tích cực đến thị trường ngoại hối. Đây cũng là các yếu tố giúp cải thiện nguồn cung ngoại tệ và hỗ trợ ổn định tỷ giá trong thời gian tới.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng đánh giá dòng vốn FDI giải ngân, thặng dư thương mại và hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của các ngân hàng, doanh nghiệp có thể bổ sung nguồn cung ngoại tệ. Bên cạnh đó, chênh lệch lãi suất VND và USD trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá áp lực tỷ giá.

Theo phân tích của Chứng khoán KIS Việt Nam, triển vọng xuất khẩu, dòng vốn FDI và kiều hối sẽ góp phần hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ. Tuy nhiên, tỷ giá vẫn chịu ảnh hưởng từ diễn biến của đồng USD quốc tế, chính sách tiền tệ của FED và nhu cầu ngoại tệ trong nước.

Về triển vọng những tháng cuối năm, MUFG dự báo tỷ giá USD/VND có thể ở mức khoảng 26.100 đồng/USD vào cuối quý IV/2026 và 26.200 đồng/USD trong quý I/2027. Tổ chức này cũng lưu ý triển vọng đồng USD trong năm 2027 sẽ phụ thuộc đáng kể vào định hướng chính sách của FED, trong đó khả năng FED không tiếp tục tăng lãi suất sau tháng 12/2026 có thể tạo áp lực giảm đối với đồng bạc xanh.

Thị trường ngoại hối đang có thêm những yếu tố hỗ trợ từ nguồn cung ngoại tệ trong nước và diễn biến của đồng USD quốc tế. Dù vậy, nhu cầu ngoại tệ thường tăng vào giai đoạn cuối năm, trong khi các quyết định chính sách của FED và biến động trên thị trường tài chính toàn cầu vẫn có thể tác động đến tỷ giá. Vì vậy, diễn biến tỷ giá trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cung - cầu ngoại tệ trong nước và xu hướng của đồng USD trên thị trường quốc tế.