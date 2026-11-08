Phí chuyển tiền quốc tế TPBank: Gửi tiền ra nước ngoài mất bao nhiêu?

Quầy giao dịch của TPBank

Theo Biểu phí dịch vụ chuyển tiền và các dịch vụ khác của TPBank, một lệnh chuyển khoản đi nước ngoài gồm ba lớp phí: phí chuyển tiền, điện phí và phí trả cho ngân hàng nước ngoài trong trường hợp người chuyển nhận chịu toàn bộ phí. Tất cả mức phí trong biểu chưa bao gồm VAT.

Phí chuyển tiền và điện phí

Với mục đích du học, gồm học phí và sinh hoạt phí của du học sinh, phí chuyển tiền là 0,1% giá trị giao dịch. Mức tối thiểu là 5 USD với lệnh bằng USD, 5 EUR với lệnh bằng EUR, 570 JPY, 7 SGD, 7 AUD, 5 GBP, 7 CAD; các ngoại tệ khác tối thiểu 5 USD.

Với các mục đích khác, phí tăng gấp đôi lên 0,2% giá trị giao dịch, tối thiểu 7 USD, 7 EUR, 810 JPY, 10 SGD, 10 AUD, 6 GBP, 9 CAD; ngoại tệ khác tối thiểu 7 USD. Cả hai nhóm đều không có phí tối đa, nghĩa là số tiền chuyển càng lớn thì phí càng tăng theo tỷ lệ.

Bên cạnh đó là điện phí, thu theo từng điện: 5 USD cho lệnh chuyển tiền du học và 10 USD cho các mục đích khác. Nếu cần hủy, tra soát hoặc sửa đổi lệnh đã chuyển, khách hàng trả 10 USD mỗi điện, cộng điện phí và phí ngân hàng nước ngoài nếu phát sinh.

Khi người chuyển chịu toàn bộ phí

Khoản dễ bị bỏ sót nhất là phí của ngân hàng nước ngoài. Biểu phí TPBank định nghĩa phí OUR là trường hợp người chuyển chịu toàn bộ phí đầu Việt Nam lẫn đầu nước ngoài. Khi đó, người gửi trả thêm tối thiểu 30 USD với lệnh bằng USD.

Với EUR, mức tối thiểu là 30 EUR cho giao dịch đến 50.000 EUR và 50 EUR cho giao dịch trên 50.000 EUR. Lệnh bằng JPY chịu 0,06% giá trị, tối thiểu 5.000 JPY. GBP, AUD và SGD cùng tối thiểu 20 đơn vị tiền tệ, CAD tối thiểu 25 CAD; ngoại tệ khác tính theo thực tế, tối thiểu 30 USD.

Đây chỉ là mức tạm thu. Biểu phí ghi rõ nếu ngân hàng nước ngoài thu nhiều hơn mức tối thiểu, TPBank sẽ thu bổ sung phần còn thiếu và thông báo sau khi giao dịch hoàn tất.

Nếu không chọn chịu toàn bộ phí, người gửi không trả khoản này tại TPBank. Theo thông lệ chuyển tiền quốc tế, khi đó phí của ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng nhận thường được trừ vào số tiền chuyển, nên người nhận có thể nhận ít hơn số tiền gửi đi. Với học phí phải nộp đủ cho trường, đây là điểm cần tính trước.

Lấy ví dụ chuyển 10.000 USD cho mục đích khác du học, phí chuyển tiền là 10.000 × 0,2% = 20 USD, cộng 10 USD điện phí, tổng 30 USD. Nếu chọn chịu toàn bộ phí, người gửi trả thêm tối thiểu 30 USD, tổng ít nhất 60 USD.

Chuyển 20.000 USD học phí, phí chuyển tiền là 20.000 × 0,1% = 20 USD, điện phí 5 USD, tổng 25 USD. Thêm phí cho ngân hàng nước ngoài tối thiểu 30 USD, tổng ít nhất 55 USD.

Với khoản nhỏ, tỷ lệ phí cao hơn đáng kể. Chuyển 2.000 USD cho mục đích khác, 0,2% chỉ là 4 USD nên khách hàng trả mức tối thiểu 7 USD, cộng điện phí 10 USD, tổng 17 USD, tương đương 0,85% số tiền chuyển. Ngược lại, vì không có mức trần, chuyển 100.000 USD cho mục đích khác mất 200 USD phí chuyển tiền và 10 USD điện phí.

Thu Thủy