MB phát hành lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, lãi suất 9%/năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, ngày 28/10/2026, MB đã huy động thành công 50 tỷ đồng thông qua chào bán lô trái phiếu mã MBBL12633 ra thị trường trong nước. Với kỳ hạn 6 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 28/10/2032.

Các thông tin về tài sản đảm bảo, trái chủ, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định 9%/năm.

Ảnh minh họa: MB

Ở chiều ngược lại, MB cũng đã lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu mã MBBL2431023 và MBBL2431024 vào ngày 21/12/2026 tới đây.

Nguồn mua lại dược lấy từ nguồn thu hoạt động kinh doanh và các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp khác của MB.

Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, đều được phát hành vào tháng 12/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2031.

Trong một diễn biến khác, mới đây MB đã thông qua phương án thành lập ngân hàng 100% vốn MB tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC).

Pháp nhân mới thành lập sẽ có tên Ngân hàng TNHH một thành viên MB toàn cầu với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng hoặc tương đương.

Cách đây không lâu, MB đã công bố thông tin về việc quyết định góp thêm 3.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV). Sau tăng vốn, MB vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 100% vốn tại MBV.

MBV là tiền thân là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) được đổi tên từ ngày 18/12/2024. Trước đó, OceanBank được chuyển giao bắt bắt buộc cho MB và trở thành ngân hàng TM TNHH một thành viên do MB sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngoài ra, MB còn ban hành Nghị quyết số 46/NQ-MB-HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ MB (MBCapital). MBCapital được biết đến là công ty con do MB nắm 90,77% vốn (tính đến ngày 30/6/2026).