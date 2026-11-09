MB Capital, FPT Capital, Chứng khoán KIS, nhà đầu tư Hàn Quốc cùng dự kiến mua một cổ phiếu ngân hàng với giá 13.200 đồng/cp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

Theo phương án, Nam A Bank dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá và bằng 4,632% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán là 13.200 đồng/cổ phiếu, nên ngân hàng dự kiến thu về 1.320 tỷ đồng. Theo nguyên tắc Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, giá chào bán được thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn mệnh giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu NAB theo báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất.

Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam dự kiến mua nhiều nhất với 44,89 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 592,5 tỷ đồng theo giá chào bán. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB với 15,15 triệu cổ phiếu và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT với 13,46 triệu cổ phiếu.

Các nhà đầu tư còn lại gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (7,57 triệu cổ phiếu), KIM Vietnam Growth Equity Fund (7,5 triệu cổ phiếu), TMAM Vietnam Equity Fund (6,78 triệu cổ phiếu) và KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund (4,65 triệu cổ phiếu).

Trong đó, 5 nhà đầu tư được xác định là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tổng số cổ phiếu dự kiến bán cho nhóm này là 71,39 triệu cổ phiếu. Hiện khối ngoại sở hữu 20,39 triệu cổ phiếu NAB, chiếm 0,944% vốn điều lệ. Sau đợt chào bán, tỷ lệ này dự kiến tăng lên 4,063%, thấp hơn nhiều so với room tối đa 30% tại Nam A Bank.

STT Nhà đầu tư Số cổ phiếu dự kiến mua Tỷ trọng Giá trị theo giá chào bán (tỷ đồng) 1 Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam 44.890.000 44,89% 592,5 2 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) 15.150.000 15,15% 200,0 3 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) 13.460.000 13,46% 177,7 4 Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 7.570.000 7,57% 99,9 5 Quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund 7.500.000 7,50% 99,0 6 Quỹ TMAM Vietnam Equity Fund 6.780.000 6,78% 89,5 7 Quỹ KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund 4.650.000 4,65% 61,4 Tổng cộng 100.000.000 100% 1.320

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Nam A Bank dự kiến phát hành trong quý 4/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, và hoàn tất trong quý 4/2026 hoặc quý 1/2027.

Về sử dụng vốn, ngân hàng dự kiến phân bổ 75% số tiền thu được, tương ứng 990 tỷ đồng, để cấp tín dụng. Trong đó, 700 tỷ đồng dành cho tổ chức phục vụ sản xuất, kinh doanh, 200 tỷ đồng cho cá nhân vay tiêu dùng và 90 tỷ đồng cho các đối tượng khác. 25% còn lại, tương ứng 330 tỷ đồng, dùng để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động và xây dựng cơ sở vật chất.

Đợt chào bán riêng lẻ là bước cuối trong kế hoạch tăng vốn năm 2026 mà Đại hội đồng cổ đông Nam A Bank đã thông qua. Trước đó, ngân hàng đã phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ từ 17.157 tỷ đồng lên 20.588 tỷ đồng. Cuối tháng 9, ngân hàng phát hành tiếp 100 triệu cổ phiếu ESOP và nâng vốn điều lệ lên 21.588 tỷ đồng. Nếu đợt chào bán riêng lẻ hoàn tất, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ đạt 22.588 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 cho thấy Nam A Bank đạt 4.757 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt 1.598 tỷ đồng, tăng 23,8%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 462.765 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 10,9% lên 219.114 tỷ đồng, còn tiền gửi khách hàng tăng 16,8% lên 207.704 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NAB của Nam A Bank phiên 9/11 giao dịch quanh mức 12.500 đồng/cp, thấp hơn so với giá dự kiến chào bán riêng lẻ.