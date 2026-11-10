Ngân hàng giảm lãi suất, người vay nào được lợi?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Việc ngân hàng giảm lãi suất cho vay không đồng nghĩa với việc tất cả khách hàng đang có dư nợ đều được tự động áp dụng mức lãi suất mới. Việc điều chỉnh lãi suất đối với khoản vay hiện hữu phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và chính sách của ngân hàng.

Đối với khoản vay áp dụng lãi suất cố định, mức lãi suất được giữ nguyên trong thời gian đã thỏa thuận, không thay đổi theo biến động lãi suất trên thị trường. Vì vậy, ngay cả khi ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, khách hàng vẫn phải trả lãi theo mức đã cam kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận điều chỉnh.

Trong khi đó, với khoản vay áp dụng lãi suất thả nổi, mức lãi suất có thể được điều chỉnh định kỳ theo phương pháp xác định đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu lãi suất tham chiếu giảm, lãi suất khoản vay có thể giảm tương ứng tại kỳ điều chỉnh tiếp theo. Tuy nhiên, việc điều chỉnh còn phụ thuộc vào các yếu tố xác định lãi suất và điều kiện cụ thể của từng khoản vay.

Đối với khoản vay có lãi suất ưu đãi trong thời gian đầu, khách hàng cần lưu ý thời hạn áp dụng ưu đãi và cách tính lãi suất sau khi kết thúc thời gian này. Các chương trình giảm lãi suất dành cho khách hàng vay mới không đương nhiên áp dụng đối với những khoản vay đã giải ngân trước đó.

Trường hợp đang vay với mức lãi suất cao, khách hàng có thể chủ động liên hệ ngân hàng để tìm hiểu chính sách hỗ trợ và đề nghị xem xét giảm lãi suất. Tùy theo điều kiện khoản vay, tình hình trả nợ và chính sách từng thời kỳ, ngân hàng có thể xem xét điều chỉnh lãi suất trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Để bảo đảm quyền lợi, người vay nên kiểm tra kỹ hợp đồng tín dụng, đặc biệt là các điều khoản về loại lãi suất, thời điểm điều chỉnh và phương pháp xác định lãi suất. Đồng thời, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được giải thích về mức lãi suất đang áp dụng và khả năng được hưởng chính sách giảm lãi suất.

Như vậy, người đang vay ngân hàng có thể được hưởng mức lãi suất thấp hơn khi ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất, nhưng không phải trong mọi trường hợp. Việc có được giảm lãi suất hay không và thời điểm áp dụng cần căn cứ vào thỏa thuận tín dụng cũng như chính sách cụ thể của ngân hàng.