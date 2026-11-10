ACB nhận 6 giải thưởng từ Visa, nổi bật về thanh toán và tăng trưởng đa phân khúc

Dấu ấn tăng trưởng từ thanh toán cá nhân đến doanh nghiệp

ACB tiếp tục được ghi nhận tại 3 hạng mục thuộc nhóm giải thưởng Leadership, bao gồm:

Leadership in Payment Volume & Cross-Border Volume 2026: Ngân hàng dẫn đầu tổng doanh số thanh toán và thanh toán xuyên biên giới 2026.

Leadership in Commercial Payment Volume & Outstanding Growth 2026: Ngân hàng dẫn đầu doanh số thanh toán thẻ doanh nghiệp và tăng trưởng vượt trội 2026.

Leadership in Consumer Debit Payment Volume 2026: Ngân hàng dẫn đầu doanh số thanh toán thẻ ghi nợ cá nhân 2026.

Điểm nhấn quan trọng nhất là giải thưởng Leadership in Payment Volume & Cross-Border Volume 2026, ghi nhận ACB thuộc Top 3 ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thẻ Visa, bao gồm tổng doanh số thanh toán và doanh số giao dịch xuyên biên giới. Kết quả này khẳng định vị thế của ACB trên thị trường thanh toán thẻ. Đây cũng là minh chứng cho niềm tin của khách hàng khi chọn thẻ ACB cho chi tiêu hằng ngày, mua sắm, du lịch và thanh toán quốc tế.

Bên cạnh các giải thưởng về doanh số thanh toán, ACB còn được vinh danh tại 2 hạng mục tăng trưởng vượt trội:

Outstanding Affluent Payment Volume Growth 2026: Ngân hàng tăng trưởng doanh số thanh toán phân khúc khách hàng cao cấp vượt trội 2026.

Outstanding Consumer Credit Payment Volume Growth 2026: Ngân hàng tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ tín dụng cá nhân vượt trội 2026.

Ngoài ra, giải thưởng Digital Pioneer 2026 ghi nhận những nỗ lực đổi mới của ACB trong lĩnh vực thanh toán số.

Việc được vinh danh tại 6 hạng mục giải thưởng không chỉ ghi nhận kết quả phát triển về quy mô và tăng trưởng thanh toán mà còn cho thấy định hướng của ACB trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng tiện ích và đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng đa dạng. Trên nền tảng đó, ngân hàng tiếp tục chú trọng hoàn thiện trải nghiệm thanh toán an toàn, thuận tiện và linh hoạt, mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Nâng cao giá trị từng giao dịch, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong hoạt động thanh toán, ACB tiếp tục chú trọng nâng cao giá trị sử dụng của sản phẩm thẻ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, từ chi tiêu thường ngày đến thanh toán quốc tế và tận hưởng những đặc quyền phù hợp với phong cách sống.

Ở phân khúc khách hàng cao cấp, bộ đôi thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ACB Privilege Visa Signature mang đến trải nghiệm tài chính cá nhân hóa, kết hợp sự linh hoạt trong thanh toán với các đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên. Bên cạnh tiện ích sử dụng, bộ đôi thẻ còn tạo dấu ấn qua thiết kế mang thông điệp "Thời khắc lưu danh", thể hiện sự trân trọng những thành tựu và cột mốc đáng nhớ của khách hàng.

Đối với nhu cầu chi tiêu, mua sắm và du lịch, thẻ tín dụng ACB Visa Signature mang đến nhiều quyền lợi thiết thực như phí chuyển đổi ngoại tệ 0,9%, quyền lợi sử dụng tại hơn 1.200 phòng chờ sân bay trên toàn thế giới và tích lũy đến 5% điểm ACB Rewards cho các giao dịch thuộc danh mục áp dụng. Các quyền lợi này góp phần giúp khách hàng tối ưu chi phí và gia tăng giá trị từ mỗi giao dịch, theo điều kiện của từng chương trình.

Sáu giải thưởng từ Visa trong năm 2026 vì vậy không chỉ ghi nhận những kết quả ACB đã đạt được mà còn tiếp thêm động lực để ngân hàng duy trì định hướng phát triển lấy khách hàng làm trọng tâm. Trên nền tảng đó, ACB tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ, hướng đến mục tiêu giúp khách hàng tận dụng tốt hơn các tiện ích tài chính, chủ động quản lý chi tiêu và nâng cao chất lượng trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày.

Để tìm hiểu chi tiết về các chương trình ưu đãi Thẻ tại ACB, khách hàng vui lòng truy cập tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Contact Center 24/7: 028 38 247 247.

Kim Ngân