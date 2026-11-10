Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn 9999 trưa 10/11 bất ngờ đảo chiều giảm mạnh

Trưa 10/11, giá vàng miếng SJC, PNJ và DOJI đồng loạt được điều chỉnh xuống mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng. So với cuối ngày 9/11, giá vàng miếng tại ba thương hiệu này hiện thấp hơn 300.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng miếng tới 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 136,1 – 140,3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 600.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 136,1 – 140,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn xuống 136,1 – 140,3 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 900.000 đồng ở chiều mua và 700.000 đồng ở chiều bán.

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Đầu giờ sáng 10/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,5 – 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày 9/11.

PNJ và DOJI cũng điều chỉnh tương tự, đưa giá vàng miếng lên cùng mức 138,5 – 141,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 137 – 141,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại thương hiệu này ở mức 4,5 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với mức 3 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ và DOJI.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 136,7 – 140,9 triệu đồng/lượng.

DOJI điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Như vậy, cả bốn thương hiệu được khảo sát đều tăng giá vàng miếng và vàng nhẫn trong sáng 10/11, nhưng mức tăng phổ biến chỉ từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng trưa 10/11

Thương hiệu Mua vào Bán ra Tăng/giảm mua vào Tăng/giảm bán ra SJC 137,9 140,9 -600 -600 PNJ 137,9 140,9 -600 -600 DOJI 137,9 140,9 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 136,1 140,3 -900 -1.200

Giá vàng nhẫn 9999 trưa 10/11

Thương hiệu Mua vào Bán ra Tăng/giảm mua vào Tăng/giảm bán ra SJC 136,7 140,7 -500 -500 PNJ 136,1 140,3 -600 -600 DOJI 137,2 141,2 0 0 Bảo Tín Minh Châu 136,1 140,3 -900 -700 Đơn vị: Giá mua vào, bán ra tính bằng triệu đồng/lượng; mức tăng/giảm tính bằng nghìn đồng/lượng so với sáng 10/11.

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Theo bảng giá chốt ngày 9/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 136,8 – 141,2 triệu đồng/lượng. Dù có cùng giá bán ra với các thương hiệu trên, giá mua vào tại Bảo Tín Minh Châu thấp hơn 1,4 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch mua – bán lên tới 4,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, cả bốn thương hiệu được khảo sát đều chốt giá bán vàng miếng ở mức 141,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong phiên 9/11, giá vàng miếng SJC từng tăng lên 142 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày 8/11. Tuy nhiên, giá sau đó liên tục điều chỉnh giảm và kết phiên ở mức 141,2 triệu đồng/lượng. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng miếng chốt ngày 9/11/2026. Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mua vào Bán ra SJC 138,2 141,2 PNJ 138,2 141,2 DOJI 138,2 141,2 Bảo Tín Minh Châu 136,8 141,2

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá bán ra tại các thương hiệu lớn dao động từ 140,6 đến 141 triệu đồng/lượng. Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán là 4 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết ở mức 136,4 – 140,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn SJC 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại DOJI, vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu chốt giá vàng nhẫn ở mức 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng, tương đương mức niêm yết tại SJC.

Giá vàng nhẫn 9999 chốt ngày 9/11/2026. Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mua vào Bán ra SJC 136,8 140,8 PNJ 136,4 140,6 DOJI 137 141 Bảo Tín Minh Châu 136,8 140,8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hồi phục lên trên mốc 4.100 USD/ounce, trong tối 9/11 dao động quanh mức 4.120 - 4.130 USD/ounce, tăng hơn 50 USD so với cuối tuần trước.

Theo Reuters, đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, trong khi giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại lạm phát. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố có thể gây biến động mạnh đối với thị trường.

Tuần này, tâm điểm chú ý sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 10/11, tiếp đến là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ngày 12/11 và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 vào ngày 13/11.

Các dữ liệu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed tại cuộc họp tháng 12. Theo Reuters, thị trường đang đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức khoảng 81%, cao hơn mức 73% trước khi báo cáo việc làm tháng 10 được công bố.

Nếu lạm phát Mỹ hạ nhiệt mạnh hơn dự kiến, áp lực tăng lãi suất có thể giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, số liệu lạm phát cao có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tạo sức ép lên kim loại quý.