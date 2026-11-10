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Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 10/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng hôm nay 10/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng này còn gọi là vàng 24K, vàng ta hay vàng ròng. Vàng 9999 nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước và móp méo khi va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 10/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng ngày 10/11/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,68 - 14,08 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,48 - 13,98 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 10/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 10/11/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

12.100.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

13.480.000

13.980.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

13.460.000

13.960.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

12.100.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 10/11/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.480.000

13.980.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.640.000

14.060.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

12.920.000

13.400.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.770.000

14.120.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.770.000

14.070.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.770.000

14.070.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Theo Hoàng Lan

VTC News

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