Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc cấp cao phụ trách tài chính của PNJ từ nhiệm

| | Thị trường chứng khoán

Ông Hải sẽ thôi giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tài chính tại PNJ từ ngày 17/11 theo nguyện vọng cá nhân; ông mới đã đảm nhiệm vị trí này từ đầu năm 2025.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa có thông báo thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, từ ngày 17/11, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028 sẽ thôi giữ chức vụ.

Trước đó, ngày 6/11, HĐQT thông báo nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải. Ông Hải từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Minh Hải gia nhập PNJ vào tháng 2/2024, với vai trò Giám đốc Chiến lược Đầu tư tài chính. Ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp tài chính tại PNJ từ đầu năm 2025.

Giám đốc cấp cao phụ trách tài chính của PNJ từ nhiệm- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Hải thôi làm Giám đốc tài chính tại PNJ. (Ảnh: PNJ).

Ông Hải hiện sở hữu 90.750 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,02% vốn điều lệ.

Ngoài vị trí Giám đốc tài chính PNJ, ông Hải còn là Tổng Giám đốc Công ty EFIMA, và thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (CAO Fashion). Ông cũng sẽ rời HĐTV CAO Fashion từ ngày 17/11 tới.

Trước khi về PNJ, ông từng giữ chức Giám đốc Tài chính tại nhiều doanh nghiệp, như Nova Consumer, Pizza 4P’s, Golden Gate, Uniben và một số đơn vị thuộc Unilever.

Ông là cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP.HCM; có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Leeds (Anh), là thành viên Hiệp hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh (CIMA).

Cùng thời điểm, HĐQT PNJ cũng ban hành nghị quyết thông qua chủ trương thoái toàn bộ 65% vốn đầu tư tại Công ty CP Giải pháp tài sản An Tín, tương ứng, tương ứng 3.250.000 cổ phần.

Công ty CP Giải pháp tài sản An Tín hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chi tiết là dịch vụ cầm đồ và cấp tín dụng khác. Công ty mới thành lập ngày 11/3/2026, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó, PNJ góp 32,5 tỷ đồng.

PNJ đang đối mặt với nhiều áp lực về tài chính, nhân sự.

Tại ngày 30/9, doanh nghiệp và các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý 2.

Giám đốc cấp cao phụ trách tài chính của PNJ từ nhiệm- Ảnh 2.

PNJ đối mặt với khủng hoảng từ đầu tháng 7, khi người tiêu dùng ồ ạt mang bán lại kim cương, trang sức.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3, cho thấy doanh nghiệp có doanh thu khoảng 7.077 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 609 tỷ đồng, giảm 57%.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí và thuế, PNJ báo lỗ gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 496 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng của 2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 470 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PNJ cũng âm 883 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 1.714 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, Tổng giám đốc Phan Quốc Công cho biết doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng khó khăn thanh khoản, sau làn sóng khách hàng bán lại kim cương, trang sức từ đầu tháng 7.

Chỉ riêng trong tháng 7, giá trị sản phẩm khách hàng mang bán lại đã lên tới gần 6.000 tỷ đồng.

Ông Công tiết lộ mỗi tháng, công ty vẫn cần 100-150 tỷ đồng để tài trợ hoạt động, trong khi nhu cầu vốn sắp tới rất lớn.

Phương án bán bớt tồn kho để tạo tiền mặt, kể cả thanh lý, cũng đã được xem xét. Thế nhưng, 52% tồn kho là kim cương, phần lớn do khách hàng bán lại, là nhóm hàng khó bán nhất.

Cổ đông PNJ đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với doanh thu 39.057 tỷ đồng, giảm 19% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ mục tiêu lãi gần 2.829 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng.

PNJ cũng đưa ra kịch bản doanh thu năm 2027 đạt khoảng 43.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 100 tỷ đồng.

Sang năm 2028, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng lên 1.200 tỷ đồng và tiếp tục đạt 1.600 tỷ đồng vào năm 2029, cùng doanh thu khoảng 57.700 tỷ đồng.

Theo Hà Linh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt thương hiệu Việt về tay nước ngoài: Cuộc đi săn ngầm giữa cơn bão bán ròng hàng trăm nghìn tỷ trên sàn chứng khoán

Loạt thương hiệu Việt về tay nước ngoài: Cuộc đi săn ngầm giữa cơn bão bán ròng hàng trăm nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Nổi bật

Gần 90 CTCK nhưng “miếng bánh” thuộc về số ít: Thị trường đang có quá nhiều “zombie”?

Gần 90 CTCK nhưng “miếng bánh” thuộc về số ít: Thị trường đang có quá nhiều “zombie”? Nổi bật

Vợ chồng bầu Kiên vẫn đều đặn nhận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ ACB

Vợ chồng bầu Kiên vẫn đều đặn nhận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ ACB

00:01 , 10/11/2026
5.000 tỷ "biến mất" khỏi danh mục tự doanh CTCK sau một quý, điều gì đang diễn ra?

5.000 tỷ "biến mất" khỏi danh mục tự doanh CTCK sau một quý, điều gì đang diễn ra?

00:01 , 10/11/2026
HOSE bất ngờ ngắt kết nối giao dịch với một công ty chứng khoán từ ngày 9/11

HOSE bất ngờ ngắt kết nối giao dịch với một công ty chứng khoán từ ngày 9/11

22:18 , 09/11/2026
Chứng khoán TCBS: "Áp lực chi phí vốn của ngành chưa được chuyển sang khách vay margin"

Chứng khoán TCBS: "Áp lực chi phí vốn của ngành chưa được chuyển sang khách vay margin"

22:08 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên