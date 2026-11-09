Giá vàng thế giới trước những phép thử mới

Tuần trước, giá vàng đã phục hồi mạnh trong một tuần giao dịch đầy biến động. Đà hồi phục ban đầu, sau đợt bán tháo mạnh của tuần trước, được củng cố khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba. Tuy nhiên, làn sóng bán tháo cổ phiếu, dẫn đầu bởi nhóm công nghệ, cùng số liệu việc làm Mỹ tích cực hơn dự kiến đã thu hẹp mức tăng của kim loại quý này.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 13 chuyên gia có 4 chuyên gia (31%) dự báo giá vàng tăng, 5 chuyên gia (38%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 4 chuyên gia còn lại (31%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 212 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 143 người (68%) kỳ vọng giá tăng, 32 người khác (15%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 37 nhà đầu tư còn lại (18%) dự đoán rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Theo ông, diễn biến giá trong tuần qua tương đối tích cực, bất chấp những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó, các yếu tố mùa vụ hỗ trợ giá vàng đang bắt đầu phát huy tác dụng.

Cùng quan điểm tích cực, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng những thay đổi trong chính sách tài khóa của Mỹ có thể hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Ông Grady nhận định chương trình nghị sự của Quốc hội Mỹ đòi hỏi nguồn tài chính lớn. Nếu được triển khai, những chính sách này có thể gây sức ép lên đồng USD, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ông cho rằng đây là yếu tố dài hạn đang thu hút các nhà đầu tư nắm giữ kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, vẫn thận trọng với triển vọng giá vàng. Theo ông, vàng đã phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong phần lớn tuần qua, nhưng dữ liệu việc làm Mỹ tích cực hơn dự kiến cùng đà phục hồi của giá dầu đã khiến kim loại quý suy yếu trước khi kết thúc tuần giao dịch.

“Tôi vẫn chưa tin rằng giá vàng đã tạo đáy. Nếu giá giảm xuống dưới 3.975 USD/oz, điều đó sẽ củng cố những nghi ngờ của tôi. Dưới ngưỡng này, vùng hỗ trợ tiếp theo có thể xuất hiện quanh mức 3.935 USD/oz”, ông Chandler nhận định.

Cũng dự báo giá vàng giảm trong tuần này, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng kim loại quý đã tăng quá nhanh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo ông, đà tăng của vàng không chỉ xuất phát từ những yếu tố có cơ sở mà còn phản ánh kỳ vọng cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc. Khả năng đồng USD và giá dầu giảm có thể kéo kỳ vọng lạm phát xuống thấp hơn, qua đó giảm áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục tăng lãi suất.

Tuy nhiên, ông Day cho rằng thị trường đang quá lạc quan và giá vàng có thể mất phần lớn mức tăng đạt được trong tuần trước. Dù vậy, ông nhấn mạnh đây chỉ là nhận định đối với triển vọng ngắn hạn.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi một số dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các chỉ số phản ánh diễn biến lạm phát.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 dự kiến được công bố vào thứ Ba, giúp nhà đầu tư đánh giá liệu áp lực lạm phát có tiếp tục hạ nhiệt hay không. Tiếp đó, dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và doanh số bán nhà hiện có trong tháng 10 sẽ được công bố vào thứ Năm.

Tuần giao dịch khép lại với báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 vào thứ Sáu. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.